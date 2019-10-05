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Сепаратисты обстреляли участки разведения – СЦКК

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Украинская сторона СЦКК немедленно проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать грубые нарушения.
На Донбассе не утихают обстрелы
На Донбассе не утихают обстрелы
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Подразделения сепаратистов совершили обстрелы участков разведения войск №2 (н.п. Золотое-4) и №3 (н.п. Богдановка). Об этом сообщает в субботу, 5 октября, пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК).

Отмечается, что 4 октября был произведен обстрел из автоматического гранатомета на участке разведения №3, в направлении населенного пункта Богдановка и на участке разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в этот день враг вел обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево, Пивничное, Крымское, Луганское, Новолуганское, применяя запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120-мм (14 мин) и минометы калибра 82-мм (30 мин).

Кроме того, 5 октября сепаратисты вновь обстреляли участок разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 из миномета калибра 82 мм.

"Украинская сторона СЦКК немедленно проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина", – сказано в сообщении.

Ранее в ОБСЕ заявили, что 7 октября на Донбассе должно начаться разведение сил на двух участках. Однако известно, что условием для этого должно быть отсутствие обстрелов на протяжении минимум семи дней.

Напомним, за сутки 4 октября сепаратисты на Донбассе 35 раз открывали огонь. Тогда погиб один боец ВСУ и еще трое были ранены.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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krolikoff_net    05.10.2019, 15:10
Оценка:  0
krolikoff_net
Рассейские оккупанты таким ненавязчивым образом поблагодарили нашу аримю, за прекрасно подготовленные к зиме окопы, которые клоун ЗЕ им так щедро подарил своим глупым приказом о разведении войск. В результате кремль развел нашу страну как последних лохов.
РотшильдДьявол    05.10.2019, 14:59
Оценка:  +1
РотшильдДьявол
Это ответ Сппаров Зеленожадяре на его Фашистской договор с террористами
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