Сепаратисты обстреляли участки разведения – СЦКК

Украинская сторона СЦКК немедленно проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать грубые нарушения.

Подразделения сепаратистов совершили обстрелы участков разведения войск №2 (н.п. Золотое-4) и №3 (н.п. Богдановка). Об этом сообщает в субботу, 5 октября, пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК).

Отмечается, что 4 октября был произведен обстрел из автоматического гранатомета на участке разведения №3, в направлении населенного пункта Богдановка и на участке разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в этот день враг вел обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево, Пивничное, Крымское, Луганское, Новолуганское, применяя запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120-мм (14 мин) и минометы калибра 82-мм (30 мин).

Кроме того, 5 октября сепаратисты вновь обстреляли участок разведения №2 в направлении населенного пункта Золотое-4 из миномета калибра 82 мм.

"Украинская сторона СЦКК немедленно проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина", – сказано в сообщении.

Ранее в ОБСЕ заявили, что 7 октября на Донбассе должно начаться разведение сил на двух участках. Однако известно, что условием для этого должно быть отсутствие обстрелов на протяжении минимум семи дней.

Напомним, за сутки 4 октября сепаратисты на Донбассе 35 раз открывали огонь. Тогда погиб один боец ВСУ и еще трое были ранены.

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