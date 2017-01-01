ЦИК зарегистрировал нового народного депутата

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Копыленко.

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу признала избранным и зарегистрировала народного депутата от Слуги народа Александра Копыленко, сообщает пресс-служба ЦИК

Верховная Рада постановлением от 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата от Слуги народа Анны Коваленко, в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Следовательно, ЦИК признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Копыленко Александра Любимовича, 1961 года рождения, проживающего в городе Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список партии Слуга народа под № 135.

Напомним, 1 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции Слуга народа Анны Коваленко. А 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Анны Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента.

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