На мосту в Станице Луганской открыли временный обходной переход

Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины.

На мосту у Станицы Луганской убирают старые конструкции и открыли временный переход.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

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“На мосту возле Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали построить до 11 октября, но работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы в данное время демонтируют“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

В ОПУ напомнили, что восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Ранее в СЦКК сообщили, что были завершены подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской.

Как сообщалось 5 октября, полиция Донецкой области разрабатывает план возобновления работы на деокупованих территориях, для такой работы уже подготовлено около 800 полицейских.

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