В Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой

В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар спецавтомобиля.

В Харькове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября около 21:20 по улице Шевченко", - говорится в сообщении.

Как сообщается, 21-летний водитель легковушки Nissan при переезде перекрестка не пропустил автомобиль скорой помощи, что двигался с включенными проблесковыми маячками.

В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар спецавтомобиля. После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Каменец-Подольском иностранец на фуре въехал в скорую. Гражданин Болгарии на грузовике DAF совершал маневр разворота и не убедился, что это будет безопасно для других участников движения.

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