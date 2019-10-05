Киев подготовил 800 полицейских к работе в "ЛДНР"

Полиция разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений на деоккупированных территориях Донбасса.

Около 800 полицейских уже подготовлены для работы на деоккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

В полиции сообщили, что "для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений".

В настоящее время полиция Донецкой области разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, первоочередные мероприятия относительно обеспечения публичной безопасности и защиты прав граждан.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что планы по Донбассу разработаны и представлены Зеленскому.

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