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Киев подготовил 800 полицейских к работе в "ЛДНР"

Комментариев: 4
Полиция разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений на деоккупированных территориях Донбасса.
Украина готова ввести 800 специально обученных полицейских в ОРДЛО
Украина готова ввести 800 специально обученных полицейских в ОРДЛО
пресс-служба МВД Украины

Около 800 полицейских уже подготовлены для работы на деоккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

В полиции сообщили, что "для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений".

В настоящее время полиция Донецкой области разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, первоочередные мероприятия относительно обеспечения публичной безопасности и защиты прав граждан.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что планы по Донбассу разработаны и представлены Зеленскому. 

Также Пристайко подтвердил, что Украина имеет "план Б" в вопросе проведения выборов на неподконтрольных территориях Донбасса и анонсировал масштабный обмен пленными.

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Теги: полиция, донбасс, полицейские, ДНР, ЛНР, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ThaiFever    05.10.2019, 19:42
Оценка:  0
ThaiFever
;D......
fkrfyfan    05.10.2019, 19:39
Оценка:  0
fkrfyfan
А для Крыма полицейских 5-6 тыс. штук подготовили, клоуны и растратчики бюджета?
Шерханчик    05.10.2019, 19:20
Оценка:  0
Шерханчик
Смешно.
П    05.10.2019, 19:27
Оценка:  -2
П
Не обосцысь.
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