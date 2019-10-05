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Зеленский поздравил учителей с праздником

Комментариев: 1
Президент на встрече с учителями предложил разработать программу подключения школ к Интернету.
Зеленский поздравил учителей с профессиональным праздником
Зеленский поздравил учителей с профессиональным праздником
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой провел встречу с учителями – победителями конкурсов Учитель года – 2019 и Global Teacher Prize Ukraine 2019 по случаю Дня работников образования Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети Интернет. Он предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский поздравил учителей с праздником

Во время встречи учителя коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе. Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.

"Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий", – сказал глава государства во время встречи в Офисе президента.

Зеленский отметил, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе.

Президент вручил педагогам подарки.

Накануне министр образования науки Анна Новосад предложила способ найти средства на повышения зарплат учителям - за счет "оптимизации" сети школ.
 

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Теги: фото, учитель, Владимир Зеленский, День Учителя
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dron29    05.10.2019, 19:41
Оценка:  0
dron29
Зарплату по 4000 баксов выдал - или как новый министр придумал, половину выгнать, а их зарплату разделить?)))
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