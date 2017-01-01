В Марьинке прогремел взрыв, есть жертвы

Взрыв прогремел в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина. Причина взрыва устанавливается.

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Марьинке пресс-служба Нацполиции

Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Марьинке в Донецкой области, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Взрыв прогремел в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина. На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу около 15:20.

пресс-служба Нацполиции

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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