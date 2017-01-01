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В Марьинке прогремел взрыв, есть жертвы

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Взрыв прогремел в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина. Причина взрыва устанавливается.
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Марьинке
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Марьинке
пресс-служба Нацполиции

Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Марьинке в Донецкой области, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Взрыв прогремел в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина. На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу около 15:20.

пресс-служба Нацполиции 
 

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Накануне в Киеве прогремел взрыв. В столице на Лукьяновке в квартире произошел взрыв. Пострадавшего с многочисленными повреждениями забрали врачи "скорой".

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Теги: взрыв, жертвы, Донецкая область, погибшие, марьинка, Марьинка новости
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Источник: korrespondent.net

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