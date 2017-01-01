В Украине выбрали лучшего учителя года

Победительницей Global Teacher Prize Ukraine 2019 стала учительница английского языка, украинского языка и литературы Наталья Кидалова.

Лучшим учителем Украины стала Наталья Кидалова. Она победила среди трех тысяч учителей со всей Украины, которые принимали участие в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine. Церемония награждения лучшего учителя состоялась в Национальной опере, сообщает сайт nus.org.

"Я живой пример, что чудеса случаются. Я безумно счастлива, что я учительница. Если бы я не получала ни копейки, я бы все равно ходила бы на работу", – сказала победительница во время вручения.

Кроме звания лучшей учительницы страны, Наталья Кидалова получит 250 тысяч гривен. Также ее именем назовут астероид. Кроме того победительница получит поездку на образовательный форум в Дубай и год обучения от организаторов - общественного союза Освитория.

Наталья Кидалова - учительница английского языка, украинского языка и литературы, Мелитопольской специализированной школы І-ІІІ ступеней № 23, Запорожской области, для которой самым большим показателем успеваемости учащихся является вера ее учеников в самих себя.

Также во время церемонии объявили победителей в других номинациях премии: победителем по итогам народного голосования стал учитель информатики винницкой школы №20 Олег Благоприятный; в номинации "Реализация мечты" победила учительница начальных классов из Хмельницкого Леся Шевчук. Благодаря этой победе хмельницкая школа №8 получит спецтранспорт для проезда в учреждение детей с ОВЗ, а также перестройку бассейна; в номинации "Выбор сердцем" от Натальи Мосийчук победила учительница украинского языка и литературы Татьяна Линийчук, второе место заняла учительница математики Елена Гиркевич. В этой номинации победителей выбирали среди педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Татьяна Линийчук получит 70 тысяч гривен, Елена Гиркевич – 50 тысяч гривен; премию учителя химии получил Александр Лисич. Он и его учреждение получат по 100 тысяч гривен; в номинации "Учитель-инноватор" победила Анна Величко. Она поедет в Сидней на ежегодную международную конференцию Education Exchange от Microsoft; в номинации "Учитель искусства" лучшей стала Марианна Климчук. Она поедет в Австрию на художественный уикенд; в номинации на реализацию энергетического проекта победила Наталья Пашковская.

Global Teacher Prize - это всемирная премия, цель которой показать, что учителя - важные. Ее называют "Нобелевской премией для учителей" и уже третий раз вручают в Украине.

Накануне министр образования науки Анна Новосад предложила способ найти средства на повышения зарплат учителям - за счет "оптимизации" сети школ.

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