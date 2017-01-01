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В Украине выбрали лучшего учителя года

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Победительницей Global Teacher Prize Ukraine 2019 стала учительница английского языка, украинского языка и литературы Наталья Кидалова.
Лучшей учительницей Украины стала Наталья Кидалова
Лучшей учительницей Украины стала Наталья Кидалова
nus.org

Лучшим учителем Украины стала Наталья Кидалова. Она победила среди трех тысяч учителей со всей Украины, которые принимали участие в конкурсе Global Teacher Prize Ukraine. Церемония награждения лучшего учителя состоялась в Национальной опере, сообщает сайт nus.org.

"Я живой пример, что чудеса случаются. Я безумно счастлива, что я учительница. Если бы я не получала ни копейки, я бы все равно ходила бы на работу", – сказала победительница во время вручения.

Кроме звания лучшей учительницы страны, Наталья Кидалова получит 250 тысяч гривен. Также ее именем назовут астероид. Кроме того победительница получит поездку на образовательный форум в Дубай и год обучения от организаторов - общественного союза Освитория.

Наталья Кидалова - учительница английского языка, украинского языка и литературы, Мелитопольской специализированной школы І-ІІІ ступеней № 23, Запорожской области, для которой самым большим показателем успеваемости учащихся является вера ее учеников в самих себя.

Также во время церемонии объявили победителей в других номинациях премии: победителем по итогам народного голосования стал учитель информатики винницкой школы №20 Олег Благоприятный; в номинации "Реализация мечты" победила учительница начальных классов из Хмельницкого Леся Шевчук. Благодаря этой победе хмельницкая школа №8 получит спецтранспорт для проезда в учреждение детей с ОВЗ, а также перестройку бассейна; в номинации "Выбор сердцем" от Натальи Мосийчук победила учительница украинского языка и литературы Татьяна Линийчук, второе место заняла учительница математики Елена Гиркевич. В этой номинации победителей выбирали среди педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Татьяна Линийчук получит 70 тысяч гривен, Елена Гиркевич – 50 тысяч гривен; премию учителя химии получил Александр Лисич. Он и его учреждение получат по 100 тысяч гривен; в номинации "Учитель-инноватор" победила Анна Величко. Она поедет в Сидней на ежегодную международную конференцию Education Exchange от Microsoft; в номинации "Учитель искусства" лучшей стала Марианна Климчук. Она поедет в Австрию на художественный уикенд; в номинации на реализацию энергетического проекта победила Наталья Пашковская.

Global Teacher Prize - это всемирная премия, цель которой показать, что учителя - важные. Ее называют "Нобелевской премией для учителей" и уже третий раз вручают в Украине.

Накануне министр образования науки Анна Новосад предложила способ найти средства на повышения зарплат учителям - за счет "оптимизации" сети школ.

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Теги: номинация, учитель, День Учителя
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Источник: korrespondent.net

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