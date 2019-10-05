В Одессу прибыл седьмой военный катер

Катер был заложен на судостроительном заводе Кузница на Рыбальском в 2018-м и спущен на воду 3 апреля 2019 года.

В Одессу прибыл еще один, уже седьмой, вновь построенный малый бронированный артиллерийский катер. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Это 7-й корпус из серии катеров проекта 58155, МБАК. Он был заложен на судостроительном заводе Кузница на Рыбальском в 2018-м и спущен на воду 3 апреля 2019 года. В Одессе катер будет проходить ведомственные, а затем и государственные испытания. Седьмой малый бронированный артиллерийский катер несколько отличается от предыдущих шести. Вскоре катер протестируют в акватории Черного моря у берегов Одесчины", – отмечается в сообщении.

По информации Минобороны, особенностью этих катеров является прежде всего низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая незаметность, а также бронирование и маневренность катеров. Два последних параметра были испытаны в реальных боевых условиях в ходе противостояния наших "москитов" в Азовском море.

"Небольшие МБАКи достаточно умело маневрировали и уклонялись от попыток российских пиратов сделать таран. Причем речь идет о преследовании МБАК ВМС Украины не только большими по габаритам и менее маневренными пограничными сторожевыми кораблями Дон и Изумруд, но и практически идентичными по размерам патрульными катерами проекта 12200 Соболь и проекта 12150 Мангуст", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны показало испытания катеров Кентавр. Уже завершились заводские испытания, суда готовят к государственным. В Минобороны катерами довольны.

Напомним, в Украине начинают модернизацию американских катеров, переданных США год назад.

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