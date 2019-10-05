Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессу прибыл седьмой военный катер

Комментариев: 1
Катер был заложен на судостроительном заводе Кузница на Рыбальском в 2018-м и спущен на воду 3 апреля 2019 года.

В Одессу прибыл еще один, уже седьмой, вновь построенный малый бронированный артиллерийский катер. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Это 7-й корпус из серии катеров проекта 58155, МБАК. Он был заложен на судостроительном заводе Кузница на Рыбальском в 2018-м и спущен на воду 3 апреля 2019 года. В Одессе катер будет проходить ведомственные, а затем и государственные испытания. Седьмой малый бронированный артиллерийский катер несколько отличается от предыдущих шести. Вскоре катер протестируют в акватории Черного моря у берегов Одесчины", – отмечается в сообщении.

По информации Минобороны, особенностью этих катеров является прежде всего низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая незаметность, а также бронирование и маневренность катеров. Два последних параметра были испытаны в реальных боевых условиях в ходе противостояния наших "москитов" в Азовском море.

"Небольшие МБАКи достаточно умело маневрировали и уклонялись от попыток российских пиратов сделать таран. Причем речь идет о преследовании МБАК ВМС Украины не только большими по габаритам и менее маневренными пограничными сторожевыми кораблями Дон и Изумруд, но и практически идентичными по размерам патрульными катерами проекта 12200 Соболь и проекта 12150 Мангуст", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны показало испытания катеров Кентавр. Уже завершились заводские испытания, суда готовят к государственным. В Минобороны катерами довольны.

Напомним, в Украине начинают модернизацию американских катеров, переданных США год назад.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минобороны, Одесса, катер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Григорич    05.10.2019, 21:56
Оценка:  -3
Григорич
то есть катера отлично уворачиваются от тарана русских кораблей ,но как только эти корабли начали стрелять ,укрокатера быстренько сошли на нет..Так дешевле этих катеров ,забацать простые моторные лодки ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь