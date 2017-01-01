Зеленский провел совещание по Донбассу

Глава государства обсудил с силовиками и военными ситуацию в зоне разведения войск на Донбассе.

Зеленский обсудил с главами силовых ведомств и МИД разведение войск на Донбассе Офіс Президента України/Facebook



Президент Владимир Зеленский в субботу, 5 октября, обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск. Об этом говорится в сообщении Офиса президента на странице в Facebook.

"Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

На встрече присутствовали начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

Они также обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Отдельно было уделено внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Зеленский заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут. "В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". По его словам, будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения этой формулы. 7 октября на Донбассе должно начаться разведение сил на двух участках.

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