Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом

Комментариев: 0
Обустройство КПП на админгранице с Крымом направлено на создание человеческих условий для пассажиров.
Пункт пропуска Каланчак
Пункт пропуска Каланчак
facebook.com/DPSUkraine

Обустройство пунктов пропуска на админгранице с временно аннексированным Крымом не означает, что правительство восстанавливает соединение с полуостровом. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
 
"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зону. В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - отметил глава правительства.

Пограничники изменили порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом началось строительство новых КПВВ. В Херсонской области началось строительство новых КПВВ Чонгар и Каланчак. Завершить строительство планируют до 15 ноября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, аннексия Крыма, пункт пропуска, Алексей Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь