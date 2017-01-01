Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом
Обустройство КПП на админгранице с Крымом направлено на создание человеческих условий для пассажиров.
Обустройство пунктов пропуска на админгранице с временно аннексированным Крымом не означает, что правительство восстанавливает соединение с полуостровом. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.
"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зону. В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - отметил глава правительства.
Пограничники изменили порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
Ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом началось строительство новых КПВВ. В Херсонской области началось строительство новых КПВВ Чонгар и Каланчак. Завершить строительство планируют до 15 ноября.
Пограничники изменили порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
Ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом началось строительство новых КПВВ. В Херсонской области началось строительство новых КПВВ Чонгар и Каланчак. Завершить строительство планируют до 15 ноября.
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