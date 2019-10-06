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Сутки на фронте: 24 обстрела, двое раненых

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Сепаратисты 24 раза обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
На Донбассе ранены двое украинских военных
На Донбассе ранены двое украинских военных
Минобороны Украины

За сутки 5 октября сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в воскресенье, 6 октября.

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В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму.

Противник также намеренно четыре раза обстрелял участок разведения сил возле Золотого.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил шесть обстрелов:

  • дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета;
  • неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 18 обстрелов:

четыре раза неподалеку Золотого - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Луганского - из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем;
  • дважды неподалеку Новозвановки - из стрелкового оружия; вблизи Южного - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку Майорской - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Катериновки - из автоматического гранатомета;
  • неподалеку Майского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, сепаратисты обстреляли участки разведения. Украинская сторона СЦКК немедленно проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать грубые нарушения.

 

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Теги: донбасс, сепаратисты, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
Boxerogos    06.10.2019, 09:34
Оценка:  0
Boxerogos
Ну,во-первых,я на 100% убежден что этот огонь был ответным.А во-вторых,не стоит сожалеть о раненых и убитых наёмниках.Им за их"работу"платят хорошие деньги.И тех,кто там воюет бесплатно,нет.Но пропаганда продолжает их называть героями и защитниками.Хотя они-обычные наёмники.
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