Сутки на фронте: 24 обстрела, двое раненых
За сутки 5 октября сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в воскресенье, 6 октября.
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В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму.
Противник также намеренно четыре раза обстрелял участок разведения сил возле Золотого.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил шесть обстрелов:
- дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета;
- неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 18 обстрелов:
четыре раза неподалеку Золотого - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского - из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем;
- дважды неподалеку Новозвановки - из стрелкового оружия; вблизи Южного - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку Майорской - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Катериновки - из автоматического гранатомета;
- неподалеку Майского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
Напомним, сепаратисты обстреляли участки разведения. Украинская сторона СЦКК немедленно проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать грубые нарушения.
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