Сутки на фронте: 24 обстрела, двое раненых

Сепаратисты 24 раза обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

За сутки 5 октября сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в воскресенье, 6 октября.

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В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму.

Противник также намеренно четыре раза обстрелял участок разведения сил возле Золотого.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил шесть обстрелов:

дважды вблизи Павлополя и Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета;

неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 18 обстрелов:

четыре раза неподалеку Золотого - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем;

дважды неподалеку Новозвановки - из стрелкового оружия; вблизи Южного - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Майорской - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Катериновки - из автоматического гранатомета;

неподалеку Майского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, сепаратисты обстреляли участки разведения. Украинская сторона СЦКК немедленно проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать грубые нарушения.

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