Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Буковине мужчина погиб из-за наезда экскаватора

Комментариев: 1
Погибшего задавил его напарник, который сидел за рулем, когда тот проверял исправность механизмов машины.
В Черновицкой области мужчина задавил экскаватором своего напарника
В Черновицкой области мужчина задавил экскаватором своего напарника
cv.npu.gov.ua

В Черновицкой области в результате наезда экскаватора погиб местный житель. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области в воскресенье, 6 октября.

"Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло 5 октября на берегу реки Днестр в селе Вороновица. Во время чистки берега Днестра 62-летний водитель экскаватора совершил наезд на своего 45-летнего партнера, который в это время проверял исправность узлов и агрегатов. От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об аварии по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство.

Напомним, что ранее под Ровно в карьере ковш экскаватора убил мужчину, который ремонтировал КрАЗ. Во время этого машина столкнулась с экскаватором - его ковш упал на кабину, где находится мастер.

Также сообщалось, что на Буковине разбился дельтаплан с двумя людьми. Летательный аппарат рухнул на приусадебный участок, двое мужчин госпитализированы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Буковина, полиция, экскаватор, погибшие, Черновицкая область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    06.10.2019, 09:24
Оценка:  -1
Boxerogos
На тех землях не бывает ничего хорошего.И это вполне объяснимо.Ведь на землях тех Проклятие Божие и десятков миллионов людей.Аминь.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь