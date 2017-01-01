Итоги 5 октября: Задачи ЗЕ по Донбассу и срыв переговоров США-КНДР

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Зеленский очертил главные задачи в вопросе нового разведения сил на Донбассе; переговоры США с КНДР с треском провалились: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский провел совещание по Донбассу

Президент Владимир Зеленский в субботу, 5 октября, обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.

На встрече присутствовали начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

КНДР объявила о провале переговоров с США

Глава северокорейской делегации Ким Менг Гиль заявил, что переговоры с США по денуклеаризации не оправдали ожиданий.

Сообщается, что Северная Корея прервала переговоры на рабочем уровне с США.

РФ назвала новое условие для "нормандской встречи"

В России считают, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом. Там видят "некоторые сдвиги" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.

Пресс-секретарь Зеленского заявила о травле

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о том, что на нее обрушилась волна травли после инцидента с журналистом Радио Свобода Сергеем Андрушко, которого она толкнула.

Также пресс-секретарь заявила о том, что с ней связались из Комитета ВР по вопросам свободы слова по Андрушко. Также, по словам Мендель, они говорили друг с другом и лично, однако журналист никаких обид или возмущений относительно инцидента не высказывал.

Премьер отчитался о неделе работы Кабмина

Уходящая неделя выдалась для правительства очень напряженной и особенно ответственной, и отметилась принятием программы действий правительства и законопроектов, рядом решений в области цифровизации, открытием данных о геокадастр и другим.

Он напомнил, что план действий правительства в зале Верховной Рады поддержали 236 голосами за. Также Премьер указал, что правительство приняло несколько прорывных решений.

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