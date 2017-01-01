Отравление на Буковине: в больницах остаются 50 человек

Две вспышки кишечных инфекций были зарегистрированы в Черновицкой области 1 октября. Позже число пострадавших приблизилось к сотне.

В больницах Черновицкой области остаются 50 человек, которые отравились в кафе УНН

В Черновицкой области в больницах остаются 50 человек, которые отравились в кафе в пгт. Путила, среди них - 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 6 октября.

"По состоянию на 7:00 6 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 50 человек (из них 12 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане Оскар пгт. Путила", - сказано в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 1 октября сообщалось, что на территории Черновицкой области зарегистрировали две вспышки острых кишечных инфекций. Тогда число пострадавших составляло 56 человек.

Позже стало известно, что общее количество пострадавших приблизиось в сотне.

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