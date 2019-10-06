Зеленский посетит районы отведения войск на Донбассе

Президент и другие представители власти намерены посетить Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими представителями государственной власти планируют посетить районы Донбасса, на которых планируется второй этап разведения войск. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

Читай также: Пресс-секретарь Зеленского заявила о травле

Мендель отметила, что об этом шла речь на вчерашнем совещании Зеленского с представителями силовых структур касательно ситуации на Донбассе.

Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганская, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает. Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан, - рассказала спикер Зеленского.

Напомним, Зеленский провел совещание по Донбассу. Глава государства обсудил с силовиками и военными ситуацию в зоне разведения войск на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram