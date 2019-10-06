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Зеленский посетит районы отведения войск на Донбассе

Комментариев: 1
Президент и другие представители власти намерены посетить Донбасс.
Зеленский посетит Донбасс
Зеленский посетит Донбасс
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими представителями государственной власти планируют посетить районы Донбасса, на которых планируется второй этап разведения войск. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

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Мендель отметила, что об этом шла речь на вчерашнем совещании Зеленского с представителями силовых структур касательно ситуации на Донбассе.

Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганская, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает. Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан, - рассказала спикер Зеленского.

Напомним, Зеленский провел совещание по Донбассу. Глава государства обсудил с силовиками и военными ситуацию в зоне разведения войск на Донбассе.

 

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Теги: Зеленский, Донбасс, разведение войск
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Комментариев (1)
Boxerogos    06.10.2019, 10:52
Оценка:  0
Boxerogos
Зе,нах этот дешовый пиар!Ведь Педя Пидoрошенко не поскупится и заплатит сепарам чтобы те"положили"десяток мин в твой"квадрат".Ведь там всё пристреляно уже года 3...
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