Под Винницей 22-летняя девушка повесилась из-за работы

Девушка работала продавцом и в кассе обнаружили недостачу.

В городе Тульчин, который находится Винницкой области, 22-летняя продавщица магазина одежды покончила жизнь самоубийством из-за недостачи в кассе. Об этом сообщает ТСН.

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Предварительно известно, что девушка повесилась в арендованной квартире. Ее тело в подвешенном состоянии нашел родной брат.

Родные и погибшей винят во всем работодателя девушки. За день до трагической гибели, работодательница девушки приходила к ним и потребовала вернуть 7 тысяч гривен, которых якобы недосчитались во время ревизии.

Сегодня магазин, в котором работала девушка, закрыт. К нему принесли фото погибшей и цветы.

Мне жаль молодого ребенка, которая ушла неизвестно за что. Я своей вины не чувствую, я ни в чем не виновата. Вы проверьте ее кредитную карту. Может, у нее проблемы на любовном, - прокомментировала происшедшее работодательница.

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Также стало известно, что владелица магазина решилась продать свой бизнес. Она также подтвердила, что из кассы пропало 7 тысяч гривен.

На сегодняшний день известно, что полиция возбудило уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”. Однако родные собираются обращаться в прокуратуру.

Напомним, офисный работник застрелил двух сотрудниц и покончил с собой. Тела двух застреленных женщин обнаружили в офисе в Томске. Злоумышленник также был найден мертвым.

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