Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Винницей 22-летняя девушка повесилась из-за работы

Комментариев: 3
Девушка работала продавцом и в кассе обнаружили недостачу.
Погибшая девушка
Погибшая девушка
скриншот

В городе Тульчин, который находится Винницкой области, 22-летняя продавщица магазина одежды покончила жизнь самоубийством из-за недостачи в кассе. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: В Киеве женщина выбросилась из окна на глазах у сына

Предварительно известно, что девушка повесилась в арендованной квартире. Ее тело  в подвешенном состоянии нашел родной брат.

Родные и погибшей винят во всем работодателя девушки. За день до трагической гибели, работодательница девушки приходила к ним и потребовала вернуть 7 тысяч гривен, которых якобы недосчитались во время ревизии.

Сегодня магазин, в котором работала девушка, закрыт. К нему принесли фото погибшей и цветы. 

Мне жаль молодого ребенка, которая ушла неизвестно за что. Я своей вины не чувствую, я ни в чем не виновата. Вы проверьте ее кредитную карту. Может, у нее проблемы на любовном, - прокомментировала происшедшее работодательница.

Читай также: На Троещине школьник выпал с балкона 10 этажа

Также стало известно, что владелица магазина решилась продать свой бизнес. Она также подтвердила, что из кассы пропало 7 тысяч гривен.

На сегодняшний день известно, что полиция возбудило уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”. Однако родные собираются обращаться в прокуратуру.

Напомним, офисный работник застрелил двух сотрудниц и покончил с собой. Тела двух застреленных женщин обнаружили в офисе в Томске. Злоумышленник также был найден мертвым.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: убийство, самоубийство, суицид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    06.10.2019, 11:14
Оценка:  -1
Boxerogos
Работадатели часто придумывают"недостачу"ч тобы зарплату не платить...По-нормальному,без суда убрать нах этого работадателя за этот беспредел и делу конец...Но кто этим будет заниматься?99,9% населения-мыши.((((((((((((((
SEMPENTY    06.10.2019, 11:13
Оценка:  0
SEMPENTY
Вообще то в кодексе есть статья "Доведение до самоубийства". Так что хозяйке магазина прямиком на зону.
Boxerogos    06.10.2019, 11:16
Оценка:  0
Boxerogos
Смешно шутишь,сударь.Может поделишься сколько человек с момента появления этой статьи в УК были привлечены к уголовной ответственности по этой статье?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь