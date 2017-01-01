ДТП в Запорожье: погиб подросток, еще четверо пострадали

Столкнулись два автомобиля, за рулем одного из них был несовершеннолетний. В результате происшествия погиб 14-летний парень.

В Запорожье в ДТП погиб подросток, есть пострадавшие rian.com.ua

В Запорожье произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял несовершеннолетний, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в воскресенье, 6 октября.

Авария произошла вечером 5 октября. По данным правоохранителей, в Коммунарском районе по улице Чумаченко произошло столкновение автомобилей Hyunday и Daewoo Lanos. Несовершеннолетний водитель Hyunday не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Lanos.

В результате инцидента пассажир Hyunday, парень в возрасте около 14 лет, умер от полученных травм. Водитель и еще двое пассажиров, лица 2004 и 2005 годов рождения, с телесными травмами были госпитализированы. Также в больницу попал водитель другого автомобиля.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в полиции.

Напомним, что ранее на Одесчине подросток спровоцировал смертельное ДТП. Парень взял родительскую машину, совершал обгон, но не справился с управлением и столкнулся с двумя другими автомобилями. В ДТП погиб пенсионер, его пассажирка госпитализирована.

Также сообщалось, что четыре подростка погибли в ДТП в Чернигове. Юный водитель на дедушкином авто не справился с управлением и на скорости врезался в дерево.

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