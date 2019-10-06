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Добкин-старший неожиданно признал РФ страной-агрессором

Комментариев: 11
Добкин сделал неожиданное заявление касательно РФ.
Добкин назвал РФ агрессором
Добкин назвал РФ агрессором
скриншот

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин, который неоднократно публично заявлял о своей приверженности России, неожиданно заявил, что Российская Федерации является страной-агрессором. Об этом он сказал в ходе интервью для программы “Рандеву с Яниной Соколовой”.

На вопрос ведущей Янины Соколовой касательно того, является ли Россия агрессором, Добкин ответил:

Несомненно.

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К слову, ведущая также попросила своего гостя продолжить фразу “Путин - …”. Между тем, Михаил Добкин отказался это делать, аргументируя тем, что “не является сторонником перехода на личности касательно глав государств".

Напомним, дочь Михаила Добкина собралась в политику. Старшая дочь Михаила Добкина Алла решила не отставать от трендов и озвучила свои политические амбиции. Об этом девушка сообщила в своем микроблоге в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

 

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Теги: Добкин, экс-нардеп, страна-агрессор, РФ
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Комментариев (11)
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ВосставшийИзБана    06.10.2019, 12:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Кто-то верит в искренность его слов?
Кайдаш    06.10.2019, 12:14
Оценка:  +2
Кайдаш
Хозяева перестали платить?
BROKER666    06.10.2019, 11:52
Оценка:  +4
BROKER666
я замети что ВШИВАЯ XYЙНЯ последнее время крайне редко появляется на БМ, зато рогатое бл@дв0 здесь теперь безвылазно... совпадение? не думаю... (Y)
PINKIPAU    06.10.2019, 11:51
Оценка:  +5
PINKIPAU
Понял, что лучше быть живым князьком в благополучном Харькове в составе Украины, чем мертвым Захарченком в разваленным русским миром Донецке.
Boxerogos    06.10.2019, 11:40
Оценка:  -6
Boxerogos
А что ему остаётся делать,если в Россию ему въезд запрещён и в Украине"суцильна зрада"!Миша обосрался"по всем фронтам",а это удавалось немногим...
krolikoff_net    06.10.2019, 11:50
Оценка:  +4
krolikoff_net
Ваша поганая россия - это говеные задворки цивилизации. Туда нормальные люди не ездят. Тем более, что сейчас по безвизу практически 2/3 мира нам открыты.
krolikoff_net    06.10.2019, 11:38
Оценка:  +3
krolikoff_net
Все, деньги на россии таки закончились . Началось сокращение в рядах кремлевских клоунов.
Boxerogos    06.10.2019, 11:42
Оценка:  -5
Boxerogos
Бабушка Виолетта,у него денег достаточно чтобы таких ботов как ты товарными вагонами оптом покупать лет 100.Так что расслабь свои целлюлитно-морщинистые булки и поцелуй икону своего боха Педи Пидopoшенко.))))))))))))))))
krolikoff_net    06.10.2019, 11:48
Оценка:  +4
krolikoff_net
Геронтофилия вас погубит. Это же надо так бредить какой то бабушкой
Boxerogos    06.10.2019, 12:01
Оценка:  -6
Boxerogos
Бабушка Виолетта,главное что ты не споришь что у пейсатого Миши хватит бабла чтобы тебе подобный ботобиомусор покупать век товарными составами.И тебе в твои 50 лет не стоит себя называть девушкой,ты уже гораздо ближе к прабабушке.Аминь.))))))))))))))
Кайдаш    06.10.2019, 12:13
Оценка:  +2
Кайдаш
Как вас, неполноценных, Виола здесь дрючила, шо до сих пор кирпичами срётесь..
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