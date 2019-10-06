Добкин-старший неожиданно признал РФ страной-агрессором

Добкин сделал неожиданное заявление касательно РФ.

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин, который неоднократно публично заявлял о своей приверженности России, неожиданно заявил, что Российская Федерации является страной-агрессором. Об этом он сказал в ходе интервью для программы “Рандеву с Яниной Соколовой”.

На вопрос ведущей Янины Соколовой касательно того, является ли Россия агрессором, Добкин ответил:

Несомненно.

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К слову, ведущая также попросила своего гостя продолжить фразу “Путин - …”. Между тем, Михаил Добкин отказался это делать, аргументируя тем, что “не является сторонником перехода на личности касательно глав государств".

Напомним, дочь Михаила Добкина собралась в политику. Старшая дочь Михаила Добкина Алла решила не отставать от трендов и озвучила свои политические амбиции. Об этом девушка сообщила в своем микроблоге в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

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