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“Без тебя разберусь”: Порошенко устроил перепалку с Билецким

Комментариев: 4
Причиной словесного конфликта стала “формула Штайнмайера”.
Порошенко поссорился с Билецким
Порошенко поссорился с Билецким
УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко устроил словесную перепалку с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким. Конфликт произошел на съемочной площадке “Свободы слова с Савиком Шустером”. Видео опубликовали на видеохостинге YouTube.

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Сообщается, что Билецкий во время обсуждения “формулы Штайнмайера” заявил, что Порошенко в свое время сам был готов подписать этот документ. Между тем, сегодня, когда Зеленский решил подписать формулу в Минске, Порошенко и его команда активно выступают против этого документа.

Также Билецкий отметил, что Украина была бы не против того, чтоб попрощаться с Порошенко навсегда.

Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-нибудь без тебя разберусь, - ответил на реплики своего оппонента Порошенко.

Напомним, Тимошенко поссорилась с министром в прямом эфире. Политик и министр поссорились из-за земли.

 

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Теги: Порошенко, Билецкий, формула Штайнмайера
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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    06.10.2019, 12:31
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
"Порошенко в свое время сам был готов подписать этот документ"

О каком документе идет речь?
PINKIPAU    06.10.2019, 12:23
Оценка:  -4
PINKIPAU
Скоро попрощаемся с одним гнилым персонажем...неким клоуном из Кривого рога...
Boxerogos    06.10.2019, 12:13
Оценка:  +1
Boxerogos
Билецкий конечно редкий чёрт,но лично мне его слова про то что нам нужен не российский,не европейский,не американский,а украинский путь,очень близки.Но Билецкий хотя бы просто редкий чёрт.А вот Педя Пидоpoшенко-отдельный разговор.Этот жалкий хyecoc всех времён и народов,должен быть предан земле за с
Boxerogos    06.10.2019, 12:15
Оценка:  +1
Boxerogos
вои злодеяния против Украины!И чем быстрее это произойдёт,тем скорее Украина вздохнёт спокойно.Педя,тебя давным-давно ждут мать и брат,которого ты убил.Ждут в фамильном склепе Зверинецкого кладбища.
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