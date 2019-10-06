“Без тебя разберусь”: Порошенко устроил перепалку с Билецким

Причиной словесного конфликта стала “формула Штайнмайера”.

Пятый президент Украины Петр Порошенко устроил словесную перепалку с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким. Конфликт произошел на съемочной площадке “Свободы слова с Савиком Шустером”. Видео опубликовали на видеохостинге YouTube.

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Сообщается, что Билецкий во время обсуждения “формулы Штайнмайера” заявил, что Порошенко в свое время сам был готов подписать этот документ. Между тем, сегодня, когда Зеленский решил подписать формулу в Минске, Порошенко и его команда активно выступают против этого документа.

Также Билецкий отметил, что Украина была бы не против того, чтоб попрощаться с Порошенко навсегда.

Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-нибудь без тебя разберусь, - ответил на реплики своего оппонента Порошенко.

Напомним, Тимошенко поссорилась с министром в прямом эфире. Политик и министр поссорились из-за земли.

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