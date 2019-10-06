Ветеран АТО погиб в результате несчастного случая

На производстве в Мариуполе погиб ветеран АТО - упал подъемник. В городе состоялась церемония похорон.

В результате несчастного случая на производстве погиб бывший боец батальона Кривбас Александр Талебей. Об этом в Facebook сообщил Николай Колесник, куратор батальона Кривбас и депутат Криворожского горсовета в воскресенье, 6 октября.

"Похоронили Сашу Талебея, боец Кривбасса, погиб на производстве в Мариуполе, упал подъемник. Ребята, побратимы, провели в последний путь. У него тяжело болела дочь, работал не покладая рук. Прошел боевой путь батальона, котлы, а погиб в мирной жизни. Потери после войны, болезни, несчастные случаи, не единичны, к сожалению. Семья может всегда рассчитывать на поддержку боевых товарищей. Вечная память!", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский анонсировал закон о статусе ветеранов. Новый документ будет содержать механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

Также сообщалось, что согласно статическим данным, по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывается почти 370 тыс. лиц, получивших статус участника боевых действий.

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