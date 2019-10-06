Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ветеран АТО погиб в результате несчастного случая

Комментариев: 3
На производстве в Мариуполе погиб ветеран АТО - упал подъемник. В городе состоялась церемония похорон.
Погиб экс-боец батальона Кривбас Александр Талебей
Погиб экс-боец батальона Кривбас Александр Талебей
olx.ua

В результате несчастного случая на производстве погиб бывший боец батальона Кривбас Александр Талебей. Об этом в Facebook сообщил Николай Колесник, куратор батальона Кривбас и депутат Криворожского горсовета в воскресенье, 6 октября.

"Похоронили Сашу Талебея, боец Кривбасса, погиб на производстве в Мариуполе, упал подъемник. Ребята, побратимы, провели в последний путь. У него тяжело болела дочь, работал не покладая рук. Прошел боевой путь батальона, котлы, а погиб в мирной жизни. Потери после войны, болезни, несчастные случаи, не единичны, к сожалению. Семья может всегда рассчитывать на поддержку боевых товарищей. Вечная память!", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский анонсировал закон о статусе ветеранов. Новый документ будет содержать механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

Также сообщалось, что согласно статическим данным, по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывается почти 370 тыс. лиц, получивших статус участника боевых действий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ветераны, Мариуполь, несчастный случай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Пaночка    06.10.2019, 12:23
Оценка:  +1
Пaночка
Чудова новина!Кожен"ветеран"зо бов'язан рушити за цією сволотою.Хак!Тфу!
WTF2_сосет_хyй    06.10.2019, 12:05
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
на скотомогильник и обоссать
Boxerogos    06.10.2019, 11:57
Оценка:  0
Boxerogos
Фееричное самоубийство"героя"!Бра во!"Болела дочь"...Страдал любовник,мучался отец...Всё это хyйня!!!Карму не обманешь!Прокляты вы суки позорные!Навеки прокляты!За ваши злодеяния на Донбассе против своего народа!Богом прокляты и десятками миллионов людей!!!Горите в аду,мрази!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь