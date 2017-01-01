МИД просит украинцев немедленно покинуть Ирак

Протесты в Ираке заставили МИД сделать радикальное заявление.

Министерство иностранных дел Украины срочно попросило всех украинцев покинуть территорию Ирака. Всех, кто запланировал поездки в эту страну, также попросили отменить визит.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 6 октября.

Сообщается, что причиной призыва покинуть территорию Ирака являются массовые антиправительственные протесты в Багдаде. Украинцев попросили не посещать Ирак, пока ситуация в государстве не стабилизируется.

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МИД просит в целях безопасности покинуть территорию Ирака всех граждан Украины, которые на данный момент там находятся.

Также ведомство попросило в случае возникновения угроз для жизни обращаться в посольство Ирака.

Напомним, в Ираке число погибших в результате протестов выросло до сотни. Власти объявили об отмене комендантского часа, введенного в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара.

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