Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вместо бэби-боксов семьям будут давать деньги

Комментариев: 0
Правительство начало разработку нового постановления.
Бэби-боксы заменять на 5 тысяч гривен
Бэби-боксы заменять на 5 тысяч гривен
mamataya.com.ua

Молодым семьям, которые решили обзавестись чадом, предлагают деньги, вместо стандартных бэби-боксов. Об этом сообщает UBR.

Читай также: До конца года в Украине пройдет "электронная перепись" населения

Сообщается, что Министерство социальной политики разрабатывает постановление, которое предусматривает выдачу семьям с новорожденными по 5 тысяч гривен вместо бэби-боксов.

Между тем, постановление будет действовать только на территории Донецкой области, которая не принимает участие в программе правительства касательно выдачи бэби-боксов. 

Молодые семьи не имеют на данный момент возможности получать бэби-боксы от государства, поэтому им предложат денежную инициативу.

Читай также: Социальные инспекторы смогут проверять условия проживания

По оценкам Минсоцполитики, до конца года на реализацию этого проекта понадобиться выделить в бюджете 57,5 млн грн. Эксперты ведомства исходят из статистики рождаемости в регионе: с января по август здесь появилось 10,76 тыс. малышей.

Также сообщается, что с момента старта правительственного проекта бэби-боксы получили 297 тысяч малышей.

Напомним, гражданам Украины будут по-новому выплачивать социальную помощь. Правительство намерено пересмотреть критерии социальных выплат.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: бэби-бокс, Минсоцполитики, программа правительства
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь