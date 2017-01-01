Вместо бэби-боксов семьям будут давать деньги

Правительство начало разработку нового постановления.

Бэби-боксы заменять на 5 тысяч гривен mamataya.com.ua

Молодым семьям, которые решили обзавестись чадом, предлагают деньги, вместо стандартных бэби-боксов. Об этом сообщает UBR.

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Сообщается, что Министерство социальной политики разрабатывает постановление, которое предусматривает выдачу семьям с новорожденными по 5 тысяч гривен вместо бэби-боксов.

Между тем, постановление будет действовать только на территории Донецкой области, которая не принимает участие в программе правительства касательно выдачи бэби-боксов.

Молодые семьи не имеют на данный момент возможности получать бэби-боксы от государства, поэтому им предложат денежную инициативу.

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По оценкам Минсоцполитики, до конца года на реализацию этого проекта понадобиться выделить в бюджете 57,5 млн грн. Эксперты ведомства исходят из статистики рождаемости в регионе: с января по август здесь появилось 10,76 тыс. малышей.

Также сообщается, что с момента старта правительственного проекта бэби-боксы получили 297 тысяч малышей.

Напомним, гражданам Украины будут по-новому выплачивать социальную помощь. Правительство намерено пересмотреть критерии социальных выплат.

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