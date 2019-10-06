“Нет капитуляции”: На Майдан вышло 10 тысяч украинцев
Украинцы продолжают акции протеста против “формулы Штайнмайера”, которую подписала в Минске украинская делегация ТКГ. Об этом сообщают Українські новини.
Сегодня, 6 октября, на Майдане Независимости в Киеве собрались около 10 тысяч украинцев, которые выступают против этого документа и требуют немедленно отказаться от обязательств, которые в нем прописаны.
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Под стелой на Майдане установлена сцена с надписью “Рух опору капiтуляцiї“. Среди толпы видны пенсионеры, представители молодежи, люди в камуфляже и участники Нацкорпуса.
На сцене исполняют патриотические песни. Люли пришли с флагами Украины и “Правого сектора”. У некоторых протестующих есть плакаты с критикой Зеленского и новой власти, а также с надписью “Нет капитуляции”.
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Пока стычек на Майдане не было. Акция носит мирный характер. Между тем, порядок сегодня охраняет полиции в количестве менее сотни человек. Также дежурит скорая помощь.
Напомним, Зеленский прокомментировал “формулу Ш“. Восприятие “формулы Штайнмайера” людьми отличается от реального объяснения, уверен президент.
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