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“Нет капитуляции”: На Майдан вышло 10 тысяч украинцев

Комментариев: 2
Акция против “формулы Штайнмайера” собрала 10 тысяч человек на Майдане.
Люди пришли с плакатами
Люди пришли с плакатами
Страна

Украинцы продолжают акции протеста против “формулы Штайнмайера”, которую подписала в Минске украинская делегация ТКГ. Об этом сообщают Українські новини.

Сегодня, 6 октября, на Майдане Независимости в Киеве собрались около 10 тысяч украинцев, которые выступают против этого документа и требуют немедленно отказаться от обязательств, которые в нем прописаны.

Фото с места митинга
Фото с места митинга
news.bigmir.net

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Под стелой на Майдане установлена сцена с надписью “Рух опору капiтуляцiї“. Среди толпы видны пенсионеры, представители молодежи, люди в камуфляже и участники Нацкорпуса.

На Майдане сегодня около 3 тысяч человек
На Майдане сегодня около 3 тысяч человек
Страна

На сцене исполняют патриотические песни. Люли пришли с флагами Украины и “Правого сектора”. У некоторых протестующих есть плакаты с критикой Зеленского и новой власти, а также с надписью “Нет капитуляции”.

На Майдане акции протеста
На Майдане акции протеста
ukranews.com

Собралось около 10 тысяч человек
Собралось около 10 тысяч человек
news.bigmir.net

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Пока стычек на Майдане не было. Акция носит мирный характер. Между тем, порядок сегодня охраняет полиции в количестве менее сотни человек. Также дежурит скорая помощь.

Люди требуют отменить
Люди требуют отменить "формулу Штайнмайера"
news.bigmir.net

Напомним, Зеленский прокомментировал “формулу Ш“. Восприятие “формулы Штайнмайера” людьми отличается от реального объяснения, уверен президент.

 

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Теги: формула Штайнмайера, Киев, протесты, капитуляция
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Комментариев (2)
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BROKER666    06.10.2019, 14:01
Оценка:  +2
BROKER666
ничему коломойшу не учит опыт "легитимного" проФФсора-шапкокрада... УКРАИНЦЫ - ЭТО НЕ ОРДЫНСКАЯ БЫДЛОМАССА - нам фуфло не втюхаешь
krolikoff_net    06.10.2019, 13:55
Оценка:  0
krolikoff_net
Зеклоун оказался к тому же еще и предателем. Кто смотрел "сказку про голоштанькина на велеике", там была такая серия про предательство Украины велоклоуном ?
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