Буковель и Драгобат в снегу: Карпаты засыпало снегом

В Карпатах выпал обильный снег.

Сегодня, 6 октября, Украинские Карпаты засыпало первым настоящим снегом. Об этом сообщает ресурс Snig.info.

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По оперативным данным, обильным снегом покрыты практически все известные горнолыжные курорты Карпат: Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец и другие.

Более того, каждый из нас может посмотреть,как падает снег в Карпатах в реальном времени через веб-камеры на ресурсе.

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Кроме того, социальные сети начали активно обсуждать октябрьский снегопад в Карпатах. В сети появилось видео заснеженного Буковеля.

Напомним, один из американских штатов завалило снегом. Снежная буря в штате Монтана может стать крупнейшей за 85 лет. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

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