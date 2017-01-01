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Буковель и Драгобат в снегу: Карпаты засыпало снегом

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В Карпатах выпал обильный снег.
Карпаты в снегу
Карпаты в снегу
скриншот

Сегодня, 6 октября, Украинские Карпаты засыпало первым настоящим снегом. Об этом сообщает ресурс Snig.info.

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По оперативным данным,  обильным снегом покрыты практически все известные горнолыжные курорты Карпат: Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец и другие. 

Более того, каждый из нас может посмотреть,как падает снег в Карпатах в реальном времени через веб-камеры на ресурсе.

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Кроме того, социальные сети начали активно обсуждать октябрьский снегопад в Карпатах. В сети появилось видео заснеженного Буковеля.

Напомним, один из американских штатов завалило снегом. Снежная буря в штате Монтана может стать крупнейшей за 85 лет. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

 

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Теги: снег, Карпаты, Буковель, Драгобат
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