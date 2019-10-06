“На меня не давили”: Зеленский дал интервью японцам о разговоре с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью японскому СМИ. В ходе беседы Зеленский отрицал, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, а конкретнее подталкивал его к расследованию против Джо Байдена, или выдвигал какие-либо условия для их встречи.
Читай также: Джулиани: Не видел заявления Зеленского о Burisma
Об этом Зеленский заявил в интервью японскому изданию Kyodo.
Владимир Зеленский подчеркнул, что, согласно украинскому законодательству, он не имеет полномочий инициировать расследование уголовного дела, или каким-либо образом на него влиять.
На меня не оказывали давления, и никаких предварительных условий не выдвигали, - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, выдвигала ли американская сторона условия для встречи с Трампом или требования от американского коллеги начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.
Читай также: Байден: Трамп совершенно не способен быть президентом
Это был первый разговор Зеленского с иностранными СМИ касательно скандала, связанного с Трампом.
Напомним, Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому. Американский лидер пояснил, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США Рика Перри.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Чем больше ты говориш нет, тем четче вырисовывается ДА
ЗНАЧИТ ТРАМП ДАВИЛ ВЫМОГАЛ И УГРОЖАЛ.
ПИНДОСЫ ОНИ ТАКИЕ. ИРАК РАЗДОЛБАЛИ. ЯПОНИЮ ЯДЕРНЫМИ ОТХОДАМИ НАКОРМИЛИ
И ВОТ ДО УКРАИНЫ ДОБРАЛИСЬ