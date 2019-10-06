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“На меня не давили”: Зеленский дал интервью японцам о разговоре с Трампом

Комментариев: 3
Президент Украины откровенно ответил на вопросы касательно Трампа.
Зеленский дал интервью японцам
Зеленский дал интервью японцам
РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью японскому СМИ. В ходе беседы Зеленский отрицал, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, а конкретнее подталкивал его к расследованию против Джо Байдена, или выдвигал какие-либо условия для их встречи. 

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Об этом Зеленский заявил  в интервью японскому изданию Kyodo.

Владимир Зеленский подчеркнул, что, согласно украинскому законодательству, он не имеет полномочий инициировать расследование уголовного дела, или каким-либо образом на него влиять.

На меня не оказывали давления, и никаких предварительных условий не выдвигали, - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, выдвигала ли американская сторона условия для встречи с Трампом или требования от американского коллеги начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

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Это был первый разговор Зеленского с иностранными СМИ касательно скандала, связанного с Трампом.

Напомним, Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому. Американский лидер пояснил, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США Рика Перри.

 

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Теги: Трамп, Зеленский, давление, Байден
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Комментариев (3)
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fargjon    06.10.2019, 15:35
Оценка:  +1
fargjon
Зеленский в который раз говорит слово не давили, что уже кажется что он многое не договаривает.
Чем больше ты говориш нет, тем четче вырисовывается ДА
ЗНАЧИТ ТРАМП ДАВИЛ ВЫМОГАЛ И УГРОЖАЛ.
ПИНДОСЫ ОНИ ТАКИЕ. ИРАК РАЗДОЛБАЛИ. ЯПОНИЮ ЯДЕРНЫМИ ОТХОДАМИ НАКОРМИЛИ
И ВОТ ДО УКРАИНЫ ДОБРАЛИСЬ
БейЖидовСпасиУкр    06.10.2019, 15:12
Оценка:  -1
БейЖидовСпасиУкр
Тебя в тюрьме будет что-то другое давить. Жадяры никогда не любили Украину и всегда считали Украинцев за рабов. Нужны новые Погромы
БейЖидовСпасиУкр    06.10.2019, 15:09
Оценка:  -1
БейЖидовСпасиУкр
А Коломойским и Исраиль на тебя тоже не давят?За какую сумы ты продал Украину России и Исраилю?
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