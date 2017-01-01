К счастью, полиция успела предотвратить трагедию.

В Харькове военный пытался подорвать свою жену гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

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Сообщается, что буйный мужчина пришел к квартире женщины. Она отказалась пустить его в дом. После этого он начал угрожать, что сейчас подорвет ее гранатой.

Опасаясь за свою жизнь, женщина вызвала наряд полиции. Силовикам пришлось использовать тактику операции “Гром”. Уже через несколько минут 43-летний хулиган был задержан.

Мужчину арестовали hk.npu.gov.ua

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На данный момент мужчина находится под наблюдением полицейских. Они выясняют, откуда у хулигана боевая граната, которой он угрожал своей жене. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Квалификация пока неизвестна.

Напомним, возле опоры Крымского моста нашли бомбы. Взрывоопасные предметы находились в 20 метрах от опоры Крымского моста.

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