Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция подсчитала количество участников вече на Майдане

Комментариев: 3
Правоохранители утверждают, что на митинг против подписания формулы Штайнмайера собралось 10 тысяч человек.
В полиции назвали количество участников акции на Майдане
В полиции назвали количество участников акции на Майдане
facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве на акцию протеста Остановим капитуляцию, участники которой выступили против реализации формулы Штайнмайера и особого статуса Донбасса, вышли почти 10 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы на странице в Facebook в воскресенье, 6 октября.

По данным правоохранителей, почти 10 тысяч человек участвуют в акции протеста на Майдане Независимости. Пока не было зафиксировано ни одного правонарушения.

Также сообщается, что для обеспечения правопорядка во время акции протеста в Киеве на Майдан Независимости прибыли 300 сотрудников полиции, в том числе военнослужащие Национальной гвардии.

Напомним, что в Киеве проходит вече против "капитуляции". Люди собрались на Майдане Независимости, чтобы выразить протест против подписания формулы Штайнмайера.

Ранее сообщалось, что Зеленского в Житомире встретили митингующие. Участники акции протеста "Нет капитуляции!" провели пикет возле места проведения форума в Житомире, на который приехали главы государств. Против формулы штайнмайера также выступили ряд облгосадминистраций и горсоветов по всей Украине.

Зеленский обратился к протестующим: Я слышу вас

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, протесты, полиция, формула Штайнмайера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
vingorski    06.10.2019, 15:46
Оценка:  0
vingorski
а полиция у нас для статистики или для правопорядка? А в ООС тебя надо отправить!
andy55524    06.10.2019, 15:18
Оценка:  +1
andy55524
Всех в АТО, пусть воюют до конца своих дней.
OlegBondarenko    06.10.2019, 15:39
Оценка:  0
OlegBondarenko
АТО уже давно нет: глупо называть оккупантов террористами.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь