“Слуги народа” не читают законопроекты, за которые голосуют, - Дубинский

Дубинской снова сделал резонансное заявление.

Скандальный депутат от партии “Слуга народа” Александр Дубинский заявил, что его коллеги по партии совершенно не интересуются содержанием законопроектов, за которые голосуют. Об этом Дубинский заявил в ходе интервью изданию Страна.

Читай также: Нардеп от Слуги народа назвал свою фракцию "слугами МВФ"

Дубинский также отметил, что если сам не успевает читать законопроекты, то воздерживается от голосования.

Нардеп ответил на вопрос о том, читают ли депутаты законопроекты, за которые голосуют.

В основном, нет, - заявил нардеп.

О себе он сказал, что читает то, что "понятно", а "если непонятно - консультируется с коллегами".

Со мной рядом сидит классный специалист по праву, - добавил он.

Читай также: Арахамия предложил Дубинскому продать все машины, чтоб не брать кредиты в МВФ

Дубинский добавил, что у него есть несколько вариантов на случай того, если он не успел прочитать содержание законопроекта.

Там, где я не уверен - не голосую, а если не хочу поддерживать - воздерживаюсь, - сказал Дубинский.

Напомним, Дубинский появился в Раде в провокационной футболке. “Слуга народа” снова оказался в центре внимания.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram