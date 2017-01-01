“Слуги народа” не читают законопроекты, за которые голосуют, - Дубинский
Скандальный депутат от партии “Слуга народа” Александр Дубинский заявил, что его коллеги по партии совершенно не интересуются содержанием законопроектов, за которые голосуют. Об этом Дубинский заявил в ходе интервью изданию Страна.
Читай также: Нардеп от Слуги народа назвал свою фракцию "слугами МВФ"
Дубинский также отметил, что если сам не успевает читать законопроекты, то воздерживается от голосования.
Нардеп ответил на вопрос о том, читают ли депутаты законопроекты, за которые голосуют.
В основном, нет, - заявил нардеп.
О себе он сказал, что читает то, что "понятно", а "если непонятно - консультируется с коллегами".
Со мной рядом сидит классный специалист по праву, - добавил он.
Читай также: Арахамия предложил Дубинскому продать все машины, чтоб не брать кредиты в МВФ
Дубинский добавил, что у него есть несколько вариантов на случай того, если он не успел прочитать содержание законопроекта.
Там, где я не уверен - не голосую, а если не хочу поддерживать - воздерживаюсь, - сказал Дубинский.
Напомним, Дубинский появился в Раде в провокационной футболке. “Слуга народа” снова оказался в центре внимания.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram