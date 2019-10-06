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Льготы для защитников Украины отменять не будут, - Зеленский

Комментариев: 13
Президент опроверг шум вокруг отмены льгот военным.
Зеленский в ООС
Зеленский в ООС
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащим, которые защищают территориальную целостность Украины не будут отменять льготы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский опроверг информацию о том, что контрактникам, которые воевали на востоке страны, отменят льготы, предусмотренные участникам боевых действий.

Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, не отменять. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих, - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано, хотя, ранее у партии Слуга Народа говорили, что это ведомство стране не нужно.

 

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Теги: Зеленский, льготы, военные
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Комментариев (13)
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dron29    06.10.2019, 17:03
Оценка:  0
dron29
Нету воина страшней чем испуганный еврей)))
fkrfyfan    06.10.2019, 16:34
Оценка:  -2
fkrfyfan
Это льготы и тем придуркам что сейчас на майдане?
Boxerogos    06.10.2019, 16:16
Оценка:  -3
Boxerogos
Учитывая тот факт что Донбасс-это Украина,справедливости ради такие льготы должны быть у всех,кто имеет украинский паспорт,вне зависимости от того на чьей стороне они защищалм Украину.Зе,распорядись!
ВыВсеВрети    06.10.2019, 16:29
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
он тебя услышал!...))))))))
ВосставшийИзБана    06.10.2019, 16:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Единожды солгавши, кто тебе поверит?"

Козьма Прутков.
Boxerogos    06.10.2019, 16:18
Оценка:  -1
Boxerogos
Это ты про своего хозяина и кормильца Педю Пидopoшенко,который за время своего правления пиздeл гораздо чаще чем дышал?
ВосставшийИзБана    06.10.2019, 16:20
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!

Просто надоело содержательно отвечать на твой постоянный бред. Так что не обижайся. Я это не со зла, а от своей лень. Поэтому еще раз - ПНХ!!!
Boxerogos    06.10.2019, 16:25
Оценка:  -3
Boxerogos
Я не обижаюсь на потрохоботов,так же как и не обижаюсь вообще ни на кого.Более того,я потрохоботов понимаю.Ведь работать на нормальной работе сложно,а в интернете сидеть и постить ересь за денежку в поддержку своего хозяина и кормильца,так просто...))))))))))))))
ВыВсеВрети    06.10.2019, 16:28
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ну ты и тупой, рог!...гы-гы-гы
Boxerogos    06.10.2019, 16:43
Оценка:  -1
Boxerogos
Потрохобот с кучей аккаунтов,то что ты быстро перелогинился,это хорошо.Но гораздо лучше то,что ты как был тупым потрохоботом,так таковым и остался.))))))))))))
WTF2_сосет_хyй    06.10.2019, 16:06
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
самая ахyенная льгота-нассать на могилу
ВосставшийИзБана    06.10.2019, 16:12
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
В Якутии и Бурятии у тебя широкое поле деятельности.
ВыВсеВрети    06.10.2019, 16:27
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
говновоин макеевский, встань с дивана и сходи!...))))))) ты в курсе куда!...дЫб мля
и да, у тебя льгот не будет!...и могилы так же!...))))))))
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