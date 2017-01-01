Протестующие с Майдана пришли на Банковую

Люди скандируют "Нет капитуляции", "Зелю геть!", "Украина - не рояль" и "Импичмент". Обстановка спокойная.

Участники вече Остановим капитуляцию пришли с Майдана к зданию Офиса президента на Банковой, сообщает Радио Свобода.

Люди скандируют "Нет капитуляции", "Зелю геть!", "Украина - не рояль" и "Импичмент". Обстановка спокойная.

Перед входом в здание участники держат красно-черный флаг. Также видны национальные и крымскотатарские флаги.