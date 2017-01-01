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Протестующие с Майдана пришли на Банковую

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Люди скандируют "Нет капитуляции", "Зелю геть!", "Украина - не рояль" и "Импичмент". Обстановка спокойная.
Протест в центре Киева
Протест в центре Киева
facebook.com/borislav.bereza
 
Участники вече Остановим капитуляцию пришли с Майдана к зданию Офиса президента на Банковой, сообщает Радио Свобода.
 
Люди скандируют "Нет капитуляции", "Зелю геть!", "Украина - не рояль" и "Импичмент". Обстановка спокойная.
 
Перед входом в здание участники держат красно-черный флаг. Также видны национальные и крымскотатарские флаги.
 
 
Организаторы призвали участников двигаться к Верховной Раде по улице Шелковичной.
 
Напомним, что на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече Остановим капитуляцию. Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера".
 
По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек.
 
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Теги: протесты, протест, Банковая, Майдан Незалежности, акции протеста, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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