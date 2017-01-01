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Протестующие требуют отставки Богдана

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Участники акции в центре Киева дали главе Офиса президента Андрею Богдану неделю - до 14 октября на то, чтобы уйти в отставку.
 
Участники акции Остановим капитуляцию возле Верховной Рады требуют отставки главы Офиса президента Андрея Богдана, который опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги, сообщает Громадське.
 
"На следующей неделе мы начнем акции под Офисом президента с требованием немедленной отставки этого человека. Этот человек такими постами провоцирует сейчас гражданский конфликт. Он провоцирует нас на конфликт. Этот человек сейчас неизвестно чьи задачи выполняет, бросая такие заявления. У него сидит Портнов, который руководит уже в ручном режиме судами, который руководит ГБР... Для нас это принципиальный вопрос. Если Зеленский в своем ролике сказал, что он слышит нас, пусть услышит. И это не какая-то эфемерная формула, а конкретная фамилия и конкретное требование. До 14 октября мы ожидаем четкого заявления о недопустимости капитуляции, поддержки всех позиций, высказанных резолюцией нашего вече, а также отставки Богдана", - заявила один из участников акции.
 
Напомним, что на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече Остановим капитуляцию. Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек. Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, к Кабинету министров и улице Грушевского.
 
 
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Теги: протесты, протест, акции протеста, Андрей Богдан, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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