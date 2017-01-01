Протестующие требуют отставки Богдана

Участники акции в центре Киева дали главе Офиса президента Андрею Богдану неделю - до 14 октября на то, чтобы уйти в отставку.

Участники акции Остановим капитуляцию возле Верховной Рады требуют отставки главы Офиса президента Андрея Богдана, который опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги, сообщает Громадське.

"На следующей неделе мы начнем акции под Офисом президента с требованием немедленной отставки этого человека. Этот человек такими постами провоцирует сейчас гражданский конфликт. Он провоцирует нас на конфликт. Этот человек сейчас неизвестно чьи задачи выполняет, бросая такие заявления. У него сидит Портнов, который руководит уже в ручном режиме судами, который руководит ГБР... Для нас это принципиальный вопрос. Если Зеленский в своем ролике сказал, что он слышит нас, пусть услышит. И это не какая-то эфемерная формула, а конкретная фамилия и конкретное требование. До 14 октября мы ожидаем четкого заявления о недопустимости капитуляции, поддержки всех позиций, высказанных резолюцией нашего вече, а также отставки Богдана", - заявила один из участников акции.

Біля парламенту учасники акції вимагали відставки глави Офісу президента Андрія Богдана, який опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші pic.twitter.com/HQdCLHFd3s — hromadske (@HromadskeUA) 6 октября 2019 г.