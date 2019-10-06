Акции Нет капитуляции прошли по всей стране и за рубежом

В Харькове основным требованием участников акции был созыв внеочередной сессии Харьковского облсовета и подписание обращения к президенту Украины о недопустимости внедрения особого статуса Донбасса.

В воскресенье, 6 октября акции Нет капитуляции против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе прошли в десятках украинских городов и за рубежом.

В частности, акции в воскресенье состоялись, кроме Киева, в большинстве областных центров - Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Сумах, Днепре, Харькове, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницкому, Львове, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове , Житомире, Черкассах, Луцке, Ужгороде, а также в Кривом Роге, Мариуполе, Краматорске, Северодонецке, Мелитополе, Никополе, Ровно, Козятине, Славуте, Бердянске, Кременчуге.

Кроме того, митинг Нет капитуляции состоялся в Праге.

Во Львове участие в акции приняли несколько политических партий, Комитет Майдана Львовщины и Студенческое братство. Акция прошла без партийных флагов, областное и городское руководство митинг проигнорировало, отмечает Радио Свобода. Среди более тысячи львовян, которые пришли на Вече, были местные общественные деятели, представители крымской общины, политики, большинство - участники Революции достоинства.

"Протестующие заявили о выдвижении власти "красных линий", нарушение которых будет свидетельствовать о сдаче национальных интересов. Это, в частности отмена языкового закона, декоммунизации, отвод войск или ослабление санкций против РФ", - пишет Zaxid.net.

В Сумах участники акции держали украинские флаги и плакаты с надписями: "Не дадим слить страну", "Украина - не рояль!", "Нет капитуляции!", "Ты заигрался!". Мероприятие состоялось в формате "открытого микрофона", где каждый желающий мог выступить. На мероприятие пришли представители различных политических партий и общественных организаций, а также некоторые депутаты городского и областного советов Сум.

В своей резолюции участники Вече призвали "всех неравнодушных граждан к общенациональной мобилизации для организации широкого сопротивления незаконным и антиконституционным действиям власти".

В Харькове основным требованием участников акции был созыв внеочередной сессии Харьковского облсовета и подписание обращения к президенту Украины о недопустимости внедрения особого статуса Донбасса и отвода украинских войск от линии разграничения.