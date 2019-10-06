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Акции Нет капитуляции прошли по всей стране и за рубежом

Комментариев: 4
В Харькове основным требованием участников акции был созыв внеочередной сессии Харьковского облсовета и подписание обращения к президенту Украины о недопустимости внедрения особого статуса Донбасса.
 
В воскресенье, 6 октября акции Нет капитуляции против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе прошли в десятках украинских городов и за рубежом.
 
В частности, акции в воскресенье состоялись, кроме Киева, в большинстве областных центров - Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Сумах, Днепре, Харькове, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницкому, Львове, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове , Житомире, Черкассах, Луцке, Ужгороде, а также в Кривом Роге, Мариуполе, Краматорске, Северодонецке, Мелитополе, Никополе, Ровно, Козятине, Славуте, Бердянске, Кременчуге.
 
Кроме того, митинг Нет капитуляции состоялся в Праге.
 
 
Во Львове участие в акции приняли несколько политических партий, Комитет Майдана Львовщины и Студенческое братство. Акция прошла без партийных флагов, областное и городское руководство митинг проигнорировало, отмечает Радио Свобода. Среди более тысячи львовян, которые пришли на Вече, были местные общественные деятели, представители крымской общины, политики, большинство - участники Революции достоинства.
 
"Протестующие заявили о выдвижении власти "красных линий", нарушение которых будет свидетельствовать о сдаче национальных интересов. Это, в частности отмена языкового закона, декоммунизации, отвод войск или ослабление санкций против РФ", - пишет Zaxid.net.
 
В Сумах участники акции держали украинские флаги и плакаты с надписями: "Не дадим слить страну", "Украина - не рояль!", "Нет капитуляции!", "Ты заигрался!". Мероприятие состоялось в формате "открытого микрофона", где каждый желающий мог выступить. На мероприятие пришли представители различных политических партий и общественных организаций, а также некоторые депутаты городского и областного советов Сум.
 
 
В своей резолюции участники Вече призвали "всех неравнодушных граждан к общенациональной мобилизации для организации широкого сопротивления незаконным и антиконституционным действиям власти".
 
В Харькове основным требованием участников акции был созыв внеочередной сессии Харьковского облсовета и подписание обращения к президенту Украины о недопустимости внедрения особого статуса Донбасса и отвода украинских войск от линии разграничения.
 
Напомним, что на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходило вече Остановим капитуляцию. Участники выступают против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По данным полиции, в акции принимают участие 10 тысяч человек. Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, к Кабинету министров и улице Грушевского.
 
 
 
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Теги: протест, акции протеста, Владимир Зеленский, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Porebrik    06.10.2019, 18:54
Оценка:  0
Porebrik
Это тоже самое , что сдаться в 41 году
WTF2_сосет_хyй    06.10.2019, 18:44
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
а что это за вой на видео, как-будто яйца свидомиту в дверь зажали?
ЗаУкраину    06.10.2019, 18:30
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Убогие зомби, майданутые телевизором. Им войну подавай.
Boxerogos    06.10.2019, 17:59
Оценка:  +4
Boxerogos
Вот этих"победителей"и нужно в первую очередь отправлять на Донбасс,на самый"передок",под пулемёты и снайперов.Пусть повоюют.А то привыкли,твари окопные,сидеть в окопах годами,бабло шальное получать,ни хера не делая при этом.Зе,урежь зарплаты всем"защитникам"втрое,и льготы отмени.Посмотрим потом ско
Boxerogos    06.10.2019, 18:01
Оценка:  +3
Boxerogos
лько после этого в окопах"патриотов"оста нется.Хочешь воевать-иди в наступление,а не сиди в окопе,в обнимку с карточкой,на которую ежемесячно нехилые бабосы"капают".Зе,при нимай контрмеры!!!
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