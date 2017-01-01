Под разведение сил у Золотого подпадают 120 домов

Эта цифра почти вдвое больше, чем в Станице Луганской, где перед позициями украинских военных оказались 74 дома.

После разведения сил на линии разграничения на Донбассе перед позициями ВСУ останутся 122 дома, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян во время встречи с местными жителями 6 октября, передает hromadske.

Это почти вдвое больше, чем в Станице Луганской, где перед позициями оказались 74 дома.