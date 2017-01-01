Под разведение сил у Золотого подпадают 120 домов
Эта цифра почти вдвое больше, чем в Станице Луганской, где перед позициями украинских военных оказались 74 дома.
После разведения сил на линии разграничения на Донбассе перед позициями ВСУ останутся 122 дома, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян во время встречи с местными жителями 6 октября, передает hromadske.
Это почти вдвое больше, чем в Станице Луганской, где перед позициями оказались 74 дома.
"Я понимаю, что многие нагнетают, но это политические игрища. Никто никого не кинет, я в это не верю", — заверил Троян.
Он добавил, что постоянно будет находиться в Донецкой и Луганской областях до конца 2019 года.
Напомним, на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом. Разведение начнется 7 октября.
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