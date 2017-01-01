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Под разведение сил у Золотого подпадают 120 домов

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Эта цифра почти вдвое больше, чем в Станице Луганской, где перед позициями украинских военных оказались 74 дома.
В Золотом ждут разведение сил
В Золотом ждут разведение сил
 
После разведения сил на линии разграничения на Донбассе перед позициями ВСУ останутся 122 дома, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян во время встречи с местными жителями 6 октября, передает hromadske.
 
Это почти вдвое больше, чем в Станице Луганской, где перед позициями оказались 74 дома.
 
"Я понимаю, что многие нагнетают, но это политические игрища. Никто никого не кинет, я в это не верю", — заверил Троян.
 
Он добавил, что постоянно будет находиться в Донецкой и Луганской областях до конца 2019 года.
 
Напомним, на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом. Разведение начнется 7 октября.
 
 
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Теги: донбасс, ВСУ, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, разведение сил на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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