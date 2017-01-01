В Карпатах выпал снег, обещают сильные заморозки

Заснежило, в частности, в окрестностях села Поляниця возле курорта Буковель, на Драгобрате, а также возле Славского.

В Карпатах на горнолыжных курортах, Черногорском хребте, Свидовце и Боржави выпал снег, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Заснежило, в частности, в окрестностях села Поляниця возле курорта Буковель, на Драгобрате, а также возле Славского.

Веб-камера Буковеля

По прогнозам синоптиков, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 ...- 5 градусов (II уровень опасности, оранжевый).