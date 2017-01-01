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В Карпатах выпал снег, обещают сильные заморозки

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Заснежило, в частности, в окрестностях села Поляниця возле курорта Буковель, на Драгобрате, а также возле Славского.
Снег в Карпатах
Снег в Карпатах
 
В Карпатах на горнолыжных курортах, Черногорском хребте, Свидовце и Боржави выпал снег, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
 
Заснежило, в частности, в окрестностях села Поляниця возле курорта Буковель, на Драгобрате, а также  возле Славского.
Веб-камера Буковеля
По прогнозам синоптиков, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 ...- 5 градусов (II уровень опасности, оранжевый).
 
7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0 ... -5 градусов (І уровень опасности, желтый).
 
Напомним, что в американском штате Монтана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури, обрушившейся на штат.
 
 
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Теги: погода, снегопады, снег, Карпаты, заморозки
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Источник: korrespondent.net

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