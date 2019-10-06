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Сутки на Донбассе: один военный погиб, один ранен

Комментариев: 2
9 обстрелов позиций украинских военных противник осуществил возле Павлополя, Новотроицкого, Авдеевки, Богдановки, вблизи Новогнатовки и Красногоровки.
На Донбассе продолжаются обстрелы
На Донбассе продолжаются обстрелы
 
В воскресенье, 6 октября, незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня на Донбассе 17 раз, в результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр Объединенных сил
 
Сепаратисты обстреляли позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
 
9 обстрелов украинских позиций противник осуществил возле Павлополя, Новотроицкого, Авдеевки, Богдановки, вблизи Новогнатовки и Красногоровки.
 
Еще 8 обстрелов зафиксировано возле Новолуганского, Попасной, в районе Золотого-4, вблизи Луганского и Золотого с направления Первомайска, а также в районе Зайцево.
 
Напомним, что на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом. Разведение начнется 7 октября.
 
После разведения сил на линии разграничения в Золотом перед позициями ВСУ останутся 122 дома.
 
 
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Теги: донбасс, обстрел, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    06.10.2019, 21:25
Оценка:  0
fkrfyfan
А на фото каратели всу
WTF2_сосет_хyй    06.10.2019, 21:10
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
а че, бм уже не стесняется показывать на фотках запрещенные стволы и стрельбу из них всyками?
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