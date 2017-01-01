В Черкассах на гонках автомобиль съехал с трассы и сбил зрителя

Предполагаемая причина аварии - скользкий асфальт. Некоторые автомобили еще до начала соревнований задели бордюры, кого-то развернуло, кто-то потерял колесо.

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Авария в Черкассах Про все

В Черкассах во время гонки Timeattac водитель не справился с управлением, съехал с трассы и сбил зрителя, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк.

31-летнего пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали.