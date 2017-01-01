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В Черкассах на гонках автомобиль съехал с трассы и сбил зрителя

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Предполагаемая причина аварии - скользкий асфальт. Некоторые автомобили еще до начала соревнований задели бордюры, кого-то развернуло, кто-то потерял колесо.
Авария в Черкассах
Авария в Черкассах
Про все
 
В Черкассах во время гонки Timeattac водитель не справился с управлением, съехал с трассы и сбил зрителя, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасской области Зоя Вовк.
 
31-летнего пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали.
 
Предполагаемая причина аварии - скользкий асфальт. Некоторые автомобили еще до начала соревнований задели бордюры, кого-то развернуло, кто-то потерял колесо.
 
Напомним, что в ночь на субботу, 28 сентября, на парковке ТРЦ Lavina собрались любители дрифта. Но веселое времяпровождение обернулось неприятными последствиями: водитель Volkswagen не справился с управлением, протаранил три других автомобиля и сбил двоих людей.
 
 
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Теги: ДТП, авария, гонки, Черкассы, автогонки
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Источник: korrespondent.net

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