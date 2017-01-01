Иностранец изнасиловал и убил девочку на Донетчине

Девочка 14 лет сбежала из дому и познакомилась с иностранцем на остановке. Он склонил ее к половой связи, но затем, испугавшись, что она обратится в полицию, убил ее.

В Константиновке Донецкой области иностранец жестоко убил 14-летнюю украинку Ирину Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в понедельник. 7 октября.

Девочка сбежала из дома 13 сентября. Через несколько часов после этого, около 00:30 14 сентября, она познакомилась с 39-летним мужчиной.

Он предложил ребенку вступить с ним в половую связь. После этого мужчина, как утверждает злоумышленник, испугался, что девочка может обратиться в полицию. Чтобы замести следы, он достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею. От полученных ранений девочка скончалась на месте, убийца затащил тело жертвы в камыши у пруда и скрылся.

Только 15 сентября мать девочки обратилась в полицию. Вскоре ребенка нашли. Убийцей оказался гражданин Молдовы, который ранее был судим за разбойное нападение. Задержанному сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Назначен ряд судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее в подконтрольном "ДНР" Харцызске изнасиловали и убили 13-летнюю девочку. Тело девочки обнаружили 23 сентября. Она была изнасилована, а на теле было более 30 колото-резаных ран. По подозрению в убийстве местные "силовики" задержали двух подростков.

Также сообщалось, что полицейские в Николаеве задержали немца, который заколол девушку и пытался убежать в парике.

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