Итоги 6 октября: Вече против "капитуляции", первый снег

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве прошло вече против "формулы Штайнмайера"; в Карпатах выпал первый снег. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Разумков разъяснил закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса начнет действовать после восстановления украинского контроля над неподконтрольным участком границы на востоке Украины, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, новый закон об особом статусе Донбасса будет писаться не в Офисе президента, парламенте или в закрытом комитете Верховной Рады, а будет писаться вместе с общественностью.

Также Разумков подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса не предусматривает федерализации.

Октоберфест поставил рекорд по числу пьяных посетителей на электросамокатах

В Германии закончился ежегодный пивной фестиваль Октоберфест, на котором появился новый рекорд – количество пьяных посетителей на электросамокатах.

За две недели фестиваля полиция остановила 774 участника дорожного движения, возвращавшихся с праздника в пьяном состоянии, из которых 414 передвигались на электросамокатах.

В Карпатах выпал снег

В Карпатах на горнолыжных курортах, Черногорском хребте, Свидовце и Боржави выпал снег. Заснежило, в частности, в окрестностях села Поляниця возле курорта Буковель, на Драгобрате, а также возле Славского.

Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева

На Майдане Независимости в центре Киева состоялось вече Остановим капитуляцию. Участники выступали против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По данным полиции, в акции приняли участие 10 тысяч человек. Позже участники акции пошли к Офису президента, Верховной Раде, к Кабинету министров и улице Грушевского, они требовали отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

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