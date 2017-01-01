Сутки в ООС: 25 обстрелов, у ВСУ потери

Сепаратисты 25 раза обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Один военный погиб, еще один получил ранения.

За день на Донбассе один украинский военный погиб, еще один ранен Корреспондент.net

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За сутки 6 октября сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в понедельник, 7 октября.

В результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, еще один получил ранения.

Противник также намеренно обстрелял участок разведения сил возле Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелецкого оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 15 обстрелов: трижды вблизи Новотроицкого - из вооружения БМП, гранатометов различных систем; дважды неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Богдановки и вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем; вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Березового - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем; неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 10 обстрелов: трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Попасной - из стрелкового оружия; в районе Золотого-4 - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Золотого - из станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцева и неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм; вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов.

Напомним, что ранее за сутки 5 октября сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму.

Также сообщалось, что что за сутки 4 октября сепаратисты 35 раз нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ погиб, трое ранены.

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