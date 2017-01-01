Сутки в ООС: 25 обстрелов, у ВСУ потери
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За сутки 6 октября сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в понедельник, 7 октября.
В результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, еще один получил ранения.
Противник также намеренно обстрелял участок разведения сил возле Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелецкого оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 15 обстрелов: трижды вблизи Новотроицкого - из вооружения БМП, гранатометов различных систем; дважды неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Богдановки и вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем; вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Березового - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем; неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 10 обстрелов: трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Попасной - из стрелкового оружия; в районе Золотого-4 - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Золотого - из станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцева и неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм; вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов.
Напомним, что ранее за сутки 5 октября сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму.
Также сообщалось, что что за сутки 4 октября сепаратисты 35 раз нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ погиб, трое ранены.
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