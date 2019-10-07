У Зеленского рассказали, чем грозит Украине отмена “формулы Штайнмайера”

Депутат очертил главные угрозы для Украины.

Подписание “формулы Штайнмайера” положило на Украину ряд политических обязательств, от которых страна не может отказаться. Об этом заявил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции “Слуга народа” Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

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По словам нардепа, Украина взяла на себя некоторые политические обязательства. Отказаться от них Киев уже не может. Соответственно отменить “формулу Штайнмайера” невозможно.

Отдельные слова можно править, суть - нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжение войны, а вызовет и реакцию Запада ... Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, но и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакции, меняла бы суть договоренности, - сообщил Яременко.

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Напомним, акции Нет капитуляции прошли по всей стране и за рубежом. В Харькове основным требованием участников акции был созыв внеочередной сессии Харьковского облсовета и подписание обращения к президенту Украины о недопустимости внедрения особого статуса Донбасса.

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