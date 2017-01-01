Спасатели вывели на поверхность 212 человек. Работа шахты Центральная временно приостановлена.

В Донецкой области произошел пожар на шахте Центральная в городе Торецк. В момент инцидента под землей находились более 200 горняков. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 7 октября.

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Возгорание произошло накануне утром.

В ГСЧС поступила информация, что в городе Торецк на шахте Центральная ГП Торецкуголь на горизонте 1 тыс. 26 м возник пожар, – говорится в сообщении.

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Спасатели отметили, что им удалось вывести на поверхность 212 человек. В результате пожара жертв и пострадавших нет. При этом работа шахты временно приостановлена.

К тушению привлечены три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнерго.

Напомним, в "ЛНР" произошла авария на шахте. В городе Ровеньки в результате обрушения горной массы в шахте был смертельно травмирован горняк.

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