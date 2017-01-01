В Курахово мужчина гранатой взорвал себя вместе с женой

Трагедия произошла из-за семейной ссоры.

Гибель двух человек в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Курахово в Донецкой области квалифицирована как умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

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Правоохранители установили, что погибшие – супруги, 51-летний мужчина и 49-летняя женщина. По предварительным данным, между ними возникла ссора на почве ревности. Мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой.

“На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО. Факт квалифицирован по ч.2 ст. 115 “Умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства. Досудебное расследование продолжается”, – говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось 1 мая, киевлянин подорвал себя и жену, мать погибшей рассказала подробности.

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