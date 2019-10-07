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Легалайз наркотиков и проституции: новый глава Нацполиции озвучил свое мнение

Комментариев: 16
Клименко заявил, что все должно быть грамотно продумано.
Клименко не против легализации проституции
Клименко не против легализации проституции
fakty.ua

Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко озвучил свое мнение касательно легализации наркотиков и проституции. Об этом он рассказал в ходе интервью Левому берегу.

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Клименко заявил, что не против легализации проституции, но для этого необходимо “цивилизованное, законодательное решение” на государственном уровне.

Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся, - заявил он.

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Между тем, он выступает против легализации легких наркотиков в стране, поскольку лично видел их воздействие на подростков. Новый глава Нацполиции уверен, что украинское общество пока не готово к такому шагу.

Касательно легализации игорного бизнеса, Клименко уверен, что все должно контролироваться государством полностью. Иначе пользы от этой легализации не будет.

Напомним, Верховная Рада может до конца года легализировать игорный бизнес в Украине. Украинские власти уверены, что легализовать игорный бизнес в Украине можно в максимально сжатые сроки. В частности, еще летом  Президент Владимир Зеленский дал правительству срок до 1 октября для подготовки нового законопроекта по легализации игорного бизнеса в Украине.

 

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Теги: Игорь Клименко, Нацполиция, легалайз
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Комментариев (17)
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Зорян_и_Шкиряк    07.10.2019, 11:07
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
-Зоряна! Скажи, как ты, активистка Майдана, участница АТО - и вдруг стала валютной проституткой?
-Ну что вам сказать, бабоньки? Повезло!
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 10:49
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
С так называемыми "легкими наркотиками" все и так "хорошо продумано". В 1961 году ООН запретила выращивать коноплю под давлением промышленников. Причина в том, что из конопли можно делать бумагу. При этом не нужно вырубать леса и использовать хлор для отбеливания волокон. Это с одной стороны.
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 10:52
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
С другой стороны техническая конопля содержит мало наркотических веществ и не пригодна к такому употреблению. При этом техническая конопля переопыляет наркотическую и ты вырождается. При этом, избавившись от технической конопли, наркоторговцы защитили свою - наркотическую.
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 10:53
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Если конопле вернуть статус технической культуры и выращивать ее повсеместно, то наркотическая конопля исчезнет сама собой. Этого делки и боятся. Именно поэтому они хотят контролируемого выращивания так называемого медицинского канабиса.
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 10:57
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Что даст нам техническая конопля: хорошую ткань, обладающую ценными гигиеническим свойствами, бумагу без вырубки леса, ценное конопляное масло. А это приведет к уменьшению вырубки лесов и снижению производства синтетических полимеров. Если кто знает негативные последствия для экологии - отпишитесь.
Зорян_и_Шкиряк    07.10.2019, 11:09
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Вы абсолютно правы товарищ Боцман! Ведь нет такого преступления, на которое бы не пошёл капиталист ради сверхприбыли!
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 11:20
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Все это называется мошенничество.
Согласно ст. 190 Уголовного кодекса Украины мошенничество – это завладение чужим имуществом или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием.
Зорян_и_Шкиряк    07.10.2019, 11:26
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Вы знаете, а я тут не вижу никакой квалификации применительно к данной статье.
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 11:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вообще-то само понятие мошенничества трактуется несколько шире. А именно - получение материальной выгоды. Но в нашем УК именно та формулировка, которая указана выше. Оно и понятно почему.
Зелибоба    07.10.2019, 10:47
Оценка:  0
Зелибоба
Да что уж там, легализуйте все пороки. В том числе воровство и убийства, все равно не наказываете за это.
Krotol2    07.10.2019, 10:35
Оценка:  +2
Krotol2
Игорный и проституцию думаю можно а вот наркотики не стоит
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 10:38
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Игорный бизнес - это те же наркотики.
Зелибоба    07.10.2019, 10:46
Оценка:  0
Зелибоба
Согласен с галицаем
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 11:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А что ты имеешь против Галичины?
Зелибоба    07.10.2019, 11:07
Оценка:  0
Зелибоба
Навязывывание галицайского этноса все
Зелибоба    07.10.2019, 11:08
Оценка:  0
Зелибоба
навязывание галицайского этноса всей Украине, навязывание галицайского языка выдавая его за украинский.
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 11:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Нет никакого галицайского этноса и навязывания галицайского языка. Это все плод твоего воспаленного воображения. Пора завязывать с наркотиками.
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