Легалайз наркотиков и проституции: новый глава Нацполиции озвучил свое мнение

Клименко заявил, что все должно быть грамотно продумано.

Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко озвучил свое мнение касательно легализации наркотиков и проституции. Об этом он рассказал в ходе интервью Левому берегу.

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Клименко заявил, что не против легализации проституции, но для этого необходимо “цивилизованное, законодательное решение” на государственном уровне.

Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся, - заявил он.

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Между тем, он выступает против легализации легких наркотиков в стране, поскольку лично видел их воздействие на подростков. Новый глава Нацполиции уверен, что украинское общество пока не готово к такому шагу.

Касательно легализации игорного бизнеса, Клименко уверен, что все должно контролироваться государством полностью. Иначе пользы от этой легализации не будет.

Напомним, Верховная Рада может до конца года легализировать игорный бизнес в Украине. Украинские власти уверены, что легализовать игорный бизнес в Украине можно в максимально сжатые сроки. В частности, еще летом Президент Владимир Зеленский дал правительству срок до 1 октября для подготовки нового законопроекта по легализации игорного бизнеса в Украине.

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