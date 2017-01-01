Авиакатастрофа под Львовом: Компании "Украина Аэроальянс" запретили полеты

Приказ издан на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов.

На борту находилось 8 человек ГСЧС

Государственная авиационная служба приостановила сертификат эксплуатанта киевской авиакомпании “Украина Аэроальянс“.

Об этом сообщает пресс-отдел Госавиаслужбы.

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“Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00:00 минут (UTC) 5 октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества “Авиакомпания “Украина Аэроальянс“ №UK 023“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ издан на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

Напомним, 3 октября самолет Ан-12 авиакомпании “Украина Аэроальянс“ совершил аварийную посадку в ходе выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 во Львовской области. В катастрофе погибли пять человек.

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