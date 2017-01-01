Имя Байдена при мне в контексте Украины не упоминали - Перри
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Министр энергетики США Рик Перри заверил, что при нем никогда не упоминали имена бывшего вице-президента Джо Байдена или его сына Хантера в контексте Украины ни Дональд Трамп, ни другие должностные лица. Об этом он сказал в интервью CBN News.
Комментируя свои разговоры с украинской властью, он заявил: "Это был очень сильный, очень целенаправленный толчок, чтобы заставить Украину очиститься от коррупции. Это очень хорошо известный факт, что это исторически коррумпированное место, и идея была ясна: вы очистите коррупцию, и Соединенные Штаты будут готовы прийти и помочь тебе".
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Он отметил, что обсуждал Украину с Трампом, с его адвокатом Руди Джулиани об этом, с предыдущим послом Мари Йованович, с нынешним послом - и.о. главы миссии Уильямом Тейлором, а также бывшим представителем Госдепа по делам Украины Куртом Волкером и послом ЕС Горданом Сондлендом.
"Ни разу, бог мне свидетель, ни разу не звучало имя Байдена - ни бывший вице-президент, ни его сын никогда не упоминались", - подчеркнул Перри.
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При этом он отметил, что в разговорах поднималась тема коррупции в Украине, обсуждалось влияние олигархов. При этом министру нравится, что президент Владимир Зеленский и его команда посвятили себя борьбе с коррупцией.
"В кругу наших интересов всегда была и остается попытка помочь Украине стать настолько независимой, насколько это возможно с энергетической точки зрения. Они были заложниками россиян по газу", - напомнил Перри.
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Между тем, Комитет палаты представителей по разведке хочет узнать больше о поездке Перри в Украину на инаугурацию Зеленского и других его встречах. Перри со своей стороны обещал сотрудничать. По сообщениям СМИ, он планирует покинуть свой пост в следующем месяце.
Ранее Дональд Трамп заявил, что вообще не хотел звонить Владимиру Зеленскому.
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