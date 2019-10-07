В Одессе мужчина живьем сжег экс-возлюбленную

Дом женщины вспыхнул, как спичка.

В Одессе экс-муж сжег дом своего бывшей жены, которой неоднократно угрожал. Об этом сообщается в сюжете Надзвичайних новин.

Читай также: В Запорожье парень облил кипятком спящую девушку

Во время пожара в доме находилась 43-летняя женщина. По словам родных, женщина пыталась выбраться из адской ловушки, но у нее, вероятно, не хватило сил. Она погибла.

Родственники погибшей считают, что живьем женщину сжег экс-супруг. По словам соседей, погибшая неоднократно обращалась за помощью к полиции. Между тем, правоохранительные органы никак не реагировали на заявления бедной женщины.

Читай также: В Сумской области мужчина расчленил знакомую и выбросил в реку

На данный момент полиция возбудила уголовное дело. Продолжается следствие и проводятся все необходимые экспертизы. Детали дела полиция не разглашает.

Напомним, в Запорожье облили бензином и подожгли женщину. В Запорожье (Хортицкий район) во вторник, 2 июля, мужчина облил бензином и поджег женщину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram