В полиции появятся группы реагирования на семейное насилие

Также будет запущена общенациональная база данных семей, где были случаи насилия.

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В Украине появятся группы реагирования на случаи домашнего насилия, а также общенациональная база данных об уровне насилия в семье. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью Lb.ua.

Еще в 2017 мы запустили в трех регионах пилотный проект под условным названием “Полина“. Это группы реагирования, которые обслуживают исключительно вызовы по домашнему насилию. Результаты работы таких групп – впечатляющие. Поэтому принято решение запустить этот проект по всем регионам Украины, - рассказал Клименко.

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По его словам, сейчас проект работает в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецке Луганской области. В скором времени по всей Украине начнут работу еще 45 экипажей, которые получат автомобили и специальное техническое оснащение.

Как отметил глава полиции, чтобы эффективно работать со случаями семейного насилия, полицейским требуется специальная подготовка, поскольку далеко не в каждом случае понятно, с чем приходится иметь дело.

Случались ножевые ранения от одного из участников конфликта, потому что полицейский не всегда правильно оценивает обстоятельства, когда едет на семейный конфликт. А им там встречаются и наркоманы, и алкоголики, и люди с психическими заболеваниями, и просто агрессивные. Поэтому сейчас работаем над этой системой реагирования, – сказал Клименко.

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Одновременно с введением подразделений, специализирующихся на противодействии домашнему насилию, МВД планирует создать общенациональную базу данных. Проблемные семьи в ней будут обозначаться системой синих, желтых и красных карточек, указывающих на уровень насилия в семье.

Наличие в досье агрессора таких карточек, для женщины, которая превысила самооборону, должно значительно смягчать ее вину при рассмотрении дела, - заявил глава полиции.

Напомним, под Днепром мужчина изнасиловал девушку-подростка и накинулся с ножом на копа.

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