Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кулеба признал, что договоренности по Донбассу - это не мир с РФ

Комментариев: 0
Агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, потому соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи.
Кулеба признал, что мы далеки от мира с РФ
Кулеба признал, что мы далеки от мира с РФ
Facebook Дмитрия Кулебы

Читай также: "Слуга народа" надеется на возвращение оккупированного Донбасса до Нового года

Достижение договоренностей по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не стоит расценивать как установление мира с Россией. Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

"Останется Крым, агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - сказал Кулеба.

По его убеждению, в этом вопросе украинцы должны быть реалистами и четко осознавать, что РФ и впредь будет пытаться мешать Украине в развитии.

Читай также: У Зеленского рассказали, чем грозит Украине отмена “формулы Штайнмайера”

"Стратегическая цель России - разворот Украины, наша стратегическая цель - продолжение курса", - пояснил Кулеба.

"Это как ваши конкуренты, их цель - задавить вас на рынке, но это не значит, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавила, так задавили. каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричные", - сказал чиновник.

Ранее у Зеленского рассказали, что будет с боевиками после применения “формулы Штайнмайера”.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Кулеба, Донбасс, мир, РФ, война, боевики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь