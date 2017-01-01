Кулеба признал, что договоренности по Донбассу - это не мир с РФ

Агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, потому соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи.

Кулеба признал, что мы далеки от мира с РФ Facebook Дмитрия Кулебы

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Достижение договоренностей по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не стоит расценивать как установление мира с Россией. Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

"Останется Крым, агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - сказал Кулеба.

По его убеждению, в этом вопросе украинцы должны быть реалистами и четко осознавать, что РФ и впредь будет пытаться мешать Украине в развитии.

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"Стратегическая цель России - разворот Украины, наша стратегическая цель - продолжение курса", - пояснил Кулеба.

"Это как ваши конкуренты, их цель - задавить вас на рынке, но это не значит, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавила, так задавили. каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричные", - сказал чиновник.

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