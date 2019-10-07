У Зеленского рассказали, что будет с боевиками после применения “формулы Штайнмайера”

Предполагается, что боевики покинут ОРДЛО вместе с войсками.

Боевики могут покинуть территорию ОРДЛО вместе с выводом российских войск. Между тем, есть другой сценарий - боевики могут и остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т. д. - пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия - пусть остаются, - рассказал Яременко.

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Также нардеп добавил, что дальнейшая судьба боевиков Украину не волнует. Это проблемы самих боевиков и РФ.

Кроме того, Яременко отметил, что “формула Штайнмайера” регулирует деятельность так называемой “народной милиции”. Согласно документу, право участия в работе определенных правоохранительных структур будет у местного населения с гражданством Украины.

И логично, что у них будет предусмотрено для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, неподконтрольных, неподотчетных и не под командованием украинской власти, - добавил он.

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Напомним, "Слуга народа" надеется на возвращение оккупированного Донбасса до Нового года. Во фракции заявили, что стараются быть оптимистами и верить, что РФ выполнит свои обещания.

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