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У Зеленского рассказали, что будет с боевиками после применения “формулы Штайнмайера”

Комментариев: 11
Предполагается, что боевики покинут ОРДЛО вместе с войсками.
Яременко рассказал о судьбе боевиков
Яременко рассказал о судьбе боевиков
скриншот видео

Боевики могут покинуть территорию ОРДЛО вместе с выводом российских войск. Между тем, есть другой сценарий - боевики могут и остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т. д. - пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия - пусть остаются, - рассказал Яременко.

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Также нардеп добавил, что дальнейшая судьба боевиков Украину не волнует. Это проблемы самих боевиков и РФ.

Кроме того, Яременко отметил, что “формула Штайнмайера” регулирует деятельность так называемой “народной милиции”. Согласно документу, право участия в работе определенных правоохранительных структур будет у местного населения с гражданством Украины.

И логично, что у них будет предусмотрено для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, неподконтрольных, неподотчетных и не под командованием украинской власти, - добавил он.

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Напомним, "Слуга народа" надеется на возвращение оккупированного Донбасса до Нового года. Во фракции заявили, что стараются быть оптимистами и верить, что РФ выполнит свои обещания.

 

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Теги: Слуга народа, Яременко, Донбасс, боевики
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Комментариев (12)
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ВыВсеВрети    07.10.2019, 12:43
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, ТЫ НАМЕДНИ ПИЗ..ЛА, ЧТО МОРЯКОВ НЕ ОТПУСТЯТ - БУДУТ СИДЕТЬ!...)))))))
ТЫ КАК ВСЕГДА ПОПАЛА ПАЛЬЦЕ В ОПУ!...ГЫ-ГЫ-ГЫ...Я ПОНИМАЮ - РАБОТА!...)))))))
И ДА, ТЫ ТАК ЖЕ МОЖЕШЬ ПОКА СКАКАТЬ НА РОСИИ- ЧУЖОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПРИДУТ ХОЗЯЕВА И ВСЕ!...)))))))
fkrfyfan    07.10.2019, 12:15
Оценка:  -3
fkrfyfan
А взамен войдут каратели с украины?. Ага именно так и будет! О чём они говорят, о чём думают?
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 12:25
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Запомни, чурбан, раз и на всегда: Украина пишется с большой буквы.
VVTF2wtf_uebok    07.10.2019, 12:37
Оценка:  -4
VVTF2wtf_uebok
Чурбан вставший с банана, запомни, уркаина пишется с маленькой, с большой пишется, твоё имя Лох)))))
ВыВсеВрети    07.10.2019, 12:47
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ну ты и тупой, РОГ!...)))))))
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 13:09
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 ушлепок

Лох - это твоя фамилия. Потому что судьба твоя такая.
krolikoff_net    07.10.2019, 12:15
Оценка:  0
krolikoff_net
Кто поверит в сказки ЗЕклоуна ? Почему ЗЕ клоун все время врет.
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 12:11
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Т.е. судить их не будут? А те, что уйдут в рф - они что, партизанить не будут? Или этот хряк надеется, что они будут партизанить в московии?
VSHIVANKA    07.10.2019, 12:05
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ЭТИ ДЕБИЛЫ РЕАЛЬНО ДУМАЮТ , ЧТО ТАК БУДЕТ ?!
НЕ ВИДАТЬ ВАМ ДОНБАССА КАК СВОИХ УШЕЙ !
ЗАБУДЬТЕ , ВЫТРИТЕ СОПЛИ И СКАЧИТЕ ДАЛЬШЕ , НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ , ПОКА ОНА У ВАС ЕЩЁ ЕСТЬ.....)))
PINKIPAU    07.10.2019, 12:17
Оценка:  +1
PINKIPAU
Так ты расскажи, как оно будет. В методичке поди, написано то.
VVTF2wtf_uebok    07.10.2019, 12:41
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Каклы как обычно будут сосать большой и толстый уй, вот что будет. Или питушки сельские думают наипать судьбу, такого не будет. Долбасс получит всё или каклам его никогда не видать))
ВыВсеВрети    07.10.2019, 12:46
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ну ты и тупой, рог!...кацаты лЯпите петушков, время пришло!...)))))))
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